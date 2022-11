Președintele Grupului parlamentar de prietenie cu Ucraina, deputatul PNL Ioan Balan, consideră că vizita în România, în perioada 8-10 noiembrie, a unei delegații ucrainene conduse de domnul Serhiy Babak, co-președinte al Grupului parlamentar de prietenie cu România și președinte al Comisiei pentru educație, știință și inovare din Rada Supremă, aduce o contribuție importantă la consolidarea relațiilor bilaterale și la colaborarea dintre cele două state, la toate nivelurile.

”Săptămâna aceasta am putut constata cu toții că diplomația parlamentară reprezintă un instrument deosebit de important și de util, care contribuie la sprijinul acordat Ucrainei. Astfel, la invitația noastră, a membrilor Grupului de prietenie cu Ucraina din Parlamentul României, doi parlamentari din Rada Supremă, respectiv domnul Serhiy Babak și domnul Serhiy Koleboshyn, au efectuat o vizită de lucru la București. Deși vizita a durat numai două zile, am reușit să avem întâlniri productive atât cu Președintele Senatului României, doamna Alina Gorghiu, cu Președintele Comisie pentru învățământ din Camera Deputaților, doamna Natalia Intotero, cât și cu reprezentanți ai Ministerului Educației și ai Ministerului Afacerilor Externe. Mai mult decât atât, mă bucur că am avut oportunitatea de a participa și la ceremonia organizată de Uniunea Ucrainenilor din România cu ocazia sărbătoririi Zilei limbii ucrainene în România. Prietenii din Rada Supremă au reiterat mulțumirile sincere ale părții ucrainene pentru sprijinul consistent pe care România l-a acordat Ucrainei și care s-a materializat în: facilitarea accesului a peste 2,7 milioane refugiați, din care cca 87.000 au rămas pe teritoriul țării noastre, înfiinţarea centrului umanitar de la Suceava, facilitarea exporturilor a peste 5,8 milioane de tone de cereale și a 54 de transporturi umanitare din Uniunea Europeană, integrarea copiilor în școlile românești, precum și Planul naţional de măsuri de integrare a refugiaţilor ucraineni în România. Faptul că cei doi membri ai delegației ucrainene ocupă funcțiile de Președinte și Vicepreședinte ai Comitetului Radei Supreme a Ucrainei pentru educație, știință și inovare, a reprezentat o reală oportunitate pentru noi să amintim că România oferă tinerilor ucraineni burse de studii pentru toate ciclurile de studii și că ne dorim o intensificare a colaborării în domeniul educației, astfel încât minoritatea română din Ucraina să aibă asigurate cele mai înalte standarde de acces la școală, limbă și cultură maternă, așa cum ucrainenii au în România. De asemenea, au fost analizate și modalitățile prin care România va participa la procesul de reconstrucție al Ucrainei. Vizita delegației ucrainene reprezintă o parte a unui proces îndelungat, prin care România va continua să demonstreze că este factor de stabilitate în regiune.”, a declarat Bălan.