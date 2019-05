Deputatul sucevean Ioan Balan a participat la alegerile pentru Parlamentul European, el declarând, la ieșirea de la urne, că a avut ocazia să voteze cu partea bună a lucrurilor, cu cea mai bună listă.

„Am votat cu cei mai buni candidați care s-au prezentat la aceste alegeri europarlamentare și am convingerea că nu ne vor dezamăgi. Ba mai mult vor face tot ceea ce trebuie ca România să aibă un parcurs european în continuare, pentru ca intrarea în Schengen să se realizeze și să nu fie un deziderat care se amână de la un tur de alegeri la altul. Iar la referendum am votat cu DA pentru că suntem o țară europeană și astăzi vorbim despre alegeri pentru Europa”, a declarat Ioan Balan. Împreună cu deputatul Ioan Balan au fost prezenți și primarul Sucevei, Ion Lungu, viceprimarul Lucian Harșovschi și mai mulți consilieri locali.

