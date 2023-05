Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, a susținut o declarație politică în Parlament în care a anunțat că Autostrada Moldovei a ajuns la Suceava și se îndreaptă către Siret. Ioan Balan a spus că a primit cu deosebită satisfacție anunțul președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, potrivit căruia, în a doua parte a acestui an urmează să fie lansată licitația pentru atribuirea lucrărilor de execuție a tronsonului Pașcani – Suceava din Autostrada 7, iar lucrările de proiectare pentru tronsonul Suceava – Siret au ajuns la un grad de realizare de peste 70%, urmând să fie finalizate. „Mă bucur că ministrul transporturilor, domnul Sorin Grindeanu, a apreciat și rolul esențial jucat de Consiliul Județean Suceava și implicarea președintelui Flutur în această etapă de proiectare a tronsonului de Autostradă Pașcani – Suceava – Siret. Succesul acestui proiect esențial pentru Moldova demonstrează utilitatea actualei coaliții de guvernare și faptul că principalii beneficiari ai acestei guvernări sunt moldovenii, care vor avea, în curând, acces la o infrastructură de transporturi la cele mai înalte standarde de calitate”, a precizat Ioan Balan. El a adăugat că deși a întâmpinat unele dificultăți inițiale în implementare, proiectul Autostrăzii Moldovei, odată demarat, nu mai poate fi oprit de nimeni.

„Mai trebuie spus și faptul că, grație insistențelor președintelui Gheorghe Flutur, alte majore pentru Moldova, precum construcția Centurii Gura Humorului sau construirea Drumului Expres pe 4 benzi Suceava – Botoșani, vor completa infrastructura din regiunea noastră. Am spus-o în multe rânduri și voi continua să susțin că îmi doresc ca aceste proiecte majore de investiții să fie însoțite de o dezvoltare și a firmelor românești din domeniul producerii de materiale de construcții. Miliardele de euro utilizate în construcția autostrăzilor, drumurilor exprese și centurilor ocolitoare ar trebui să creeze locuri de muncă în Moldova și firme românești puternice în industria producătoare de materii prime și materiale de construcții. Nu ar fi normal să aducem piatră, fier, ciment și bitum de la mii de km distanță, ci ar fi bine să producem aceste materiale la noi în țară, la standarde înalte de calitate, cu firme românești și cu angajați români bine plătiți”, a încheiat deputatul liberal sucevean.