Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, consideră că Autostrada Moldovei nu se poate opri la Pașcani, așa cum a vrut PSD, ci la Siret, iar actualul Guvern are obligația de a corecta greșelile din trecut, nu să le continue. Ioan Balan a arătat că prin eforturile președintelui României, Klaus Iohannis și ale Guvernului PNL, România a obținut accesul la resurse financiare fără precedent în istorie, în valoare de peste 80 de miliarde de euro pentru a se moderniza și a construi infrastructură. Balan a subliniat că mult așteptatele autostrăzi, care să lege provinciile istorice ale țării, au acum asigurate resursele financiare necesare pentru a se realiza.

„Din păcate, această situație financiară deosebit de bună se suprapune pe proiecte de infrastructură făcute în bătaie de joc, moștenite din timpul guvernărilor PSD. Vorbim despre proiecte de slabă calitate sau chiar greșite, care, din păcate, nici astăzi nu au fost corectate și care, dacă vor fi duse mai departe în mod greșit, îi vor nemulțumi și mai mult pe oameni”, a declarat Ioan Balan, care a adăugat că „spre exemplu, aflăm că Autostrada Moldovei, care trebuie să lege Nord-Estul țării de Capitală, se oprește brusc la Pașcani, pentru că acolo a considerat PSD normal să traseze frontiera pentru infrastructura modernă. Nu știu cui i-a trecut prin cap o asemenea năstrușnicie, însă știu precis că Moldova nu se oprește nici la Roman, nici la Pașcani, nici la Suceava, ci acolo unde este frontiera de stat a țării, la Siret! Vă spun sincer că m-am întristat să constat că nici astăzi Guvernul nu a corectat această eroare majoră a proiectului Autostrăzii Moldovei, ci tolerează o soluție greșită din timpul PSD”.

„Voi monitoriza personal modul în care Guvernul se va achita de angajamentele făcute în fața oamenilor”

Ioan Balan a subliniat că tot ce a promis PSD în domeniul infrastructurii a făcut în bătaie de joc față de banii publici și față de oameni. „Dar, mai știu și că PSD nu mai este la guvernare de peste un an de zile și unele lucruri nu s-au îndreptat nici astăzi”, a afirmat deputatul PNL de Suceava. El a subliniat faptul că actualul Guvern nu mai poate da vina la infinit pe greșelile PSD, având toate instrumentele să corecteze erorile trecutului. „Cei care mă cunosc știu bine că am fost cel mai puternic critic al incompetenței guvernelor PSD și mai știu și că nu mă voi abține de la a critica inclusiv Guvernul pe care îl susțin, dacă acesta deviază de la obiectivele pe care ni le-am asumat. Oamenii așteaptă enorm de la noi, după ani întregi de dezamăgiri din partea PSD. Am promis în fața oamenilor că vom realiza o adevărată revoluție în infrastructura din Moldova, cu fonduri europene și cu fonduri naționale! Trebuie să ne ținem de cuvânt! Am promis că vom corecta proiectele PSD și că Autostrada Moldovei va deveni realitate cât mai curând, nu peste decenii. Trebuie să ne respectăm promisiunea în integralitate, nu pe jumătate”, a precizat Ioan Balan.

El consideră că actualul Guvern are obligația istorică să mute ”granița” Moldovei, de la Pașcani, acolo unde a stabilit-o PSD, la Siret, acolo unde este firesc. „Solicit insistent Guvernului să nu ducă mai departe erorile fostelor guverne, ci să le corecteze. Să demareze imediat procedurile pentru revizuirea proiectului Autostrăzii Moldovei, astfel încât autostrada A7 să meargă până la Siret. Să includă acest proiect de care se leagă toate speranțele Moldovei între finanțările prioritare prin PNRR și fondurile structurale, astfel încât să nu pierdem aceste oportunități de finanțare. Vă garantez că voi monitoriza personal modul în care Guvernul se va achita de angajamentele făcute în fața oamenilor”, a încheiat Ioan Balan.