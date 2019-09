Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, a criticat atitudinea PSD și a Guvernului Dăncilă pe motiv că au blocat discuțiile privind eliminarea taxelor din Ordonanța 114. Ioan Balan a spus că deși PSD s-a angajat că nu va introduce nici o taxă nouă și nu va majora niciun impozit, prin „Ordonanța lăcomiei”, România s-a trezit peste noapte cu o avalanșă de taxe și impozite, care au scumpit viața tuturor românilor. „Ordonanța lăcomiei a scumpit deja și cu peste 20% facturile la comunicații electronice, la telefonie sau la televiziunea prin cablu. De asemenea, taxa pe sectorul energetic introdusă de aceeași ordonanță a făcut din România o țară importatoare de energie, deși noi exportam mai mult decât importam. Numai în primele 7 luni ale acestui an, exportul de energie electrică a scăzut cu apoape 32%, în timp ce importurile au crescut cu 45%. Mai mult decât atât, prețurile gazelor naturale au ajuns în mai puțin de un an să fie de două ori mai mare decât cel de pe piețele externe. Acestea sunt numai primele efecte ale modului în care PSD a șubrezit nivelul de trai al populației și, prin Viorica Dăncilă, mai are și nerușinarea să vorbească despre <bunăstarea românilor>”, a spus Ioan Balan, care a adăugat că „în scurt timp vom intra în sezonul rece și, nu peste mult timp, vor veni și facturile pentru încălzirea locuințelor. Taxa Dăncilă va apărea pe toate aceste facturi, iar românii vor vedea cu ochii lor cât de mult ține PSD la bunăstarea românilor. Prețul lemnelor de foc este un coșmar de aproape trei ani, curentul electric este mai scump și cu peste 20% pentru gospodării, prețul gazelor naturale va crește din nou, după ce a crescut deja în acest an, iar gigacaloria, care încă mai este subvenționată de stat, va crește și ea, din cauza acelorași taxe introduse de Viorica Dăncilă”.

Ioan Balan a spus că deputații PNL au solicitat PSD o discuție în regim de urgență pe marginea Ordonanței 114, pentru a elimina doar acele prevederi care introduc taxe și scumpesc viața românilor, adică să fie abrogate taxa pe comunicații, taxa pe energie și taxa pe creditele oferite populației. „Am depus deja la Camera Deputaților un set de amendamente prin care să eliminăm aceste taxe din facturile majorate pe care le primesc oamenii. Liderii PSD, însă, după ce au mimat că vor supune dezbaterii Ordonanța lăcomiei, au ascuns-o în sertar și refuză să mai poarte orice fel de discuție pe această temă. Le solicit liderilor PSD și Vioricăi Dăncilă să nu mai lanseze nicio minciună despre bunăstarea românilor. Ca să fie credibili în fața cetățenilor, mai întâi să accepte soluția PNL de a elimina toate taxele suplimentare introduse prin Ordonanța lăcomiei. În plus, PSD nu are nicio legitimitate să vorbească despre bunăstarea cetățenilor români, atâta vreme cât cele mai sărace regiuni din Uniunea Europeană, Bucovina și Oltenia, sub guvernele PSD au devenit și mai sărace și mai subdezvoltate”, a încheiat Ioan Balan.