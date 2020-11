Deputatul PNL Ioan BALAN consideră că investițiile majore demarate în ultimul an de Guvernul liberal în Moldova arată izbitor de clar faptul că PSD a ținut intenționat regiunea în subdezvoltare și sărăcie, pentru a-i putea înșela pe oameni cu tot felul de promisiuni în preajma alegerilor. ”Cred cu putere că cea mai mare realizare a Guvernului liberal din acest an este aceea că a demonstrat românilor că se poate! Acolo unde este voință și profesionalism, acolo unde se pune dezvoltarea și modernizarea țării mai presus de toate, acolo apar și efectele economice și sociale pozitive.

Așadar, PNL a demonstrat că a putut să deblocheze, în numai câteva luni, construcția Autostrăzii Moldovei, a Autostrăzii Unirii și a variantelor ocolitoare ale marilor orașe din Moldova, deși aceste proiecte sunt așteptate de noi de 30 de ani. PNL a demonstrat că poate să pună pe picioare proiectele de reabilitare a rețelei de căi ferate, că poate să găsească resurse pentru modernizarea unităților de învățământ și pentru dotarea spitalelor, că proiectele de extindere a rețelelor de gaze naturale, apă și canalizare pentru gospodării sunt susținute și accelerate chiar și în plină criză economică.

În condițiile în care guvernările PSD au prăduit bugetul național și au lăsat în urma lor o situație financiară greu de gestionat, PNL nu a avut altă șansă decât să fructifice la maximum utilizarea fondurilor europene nerambursabile. Astfel, la sfârșitul anului trecut, PNL a reușit să salveze nu mai puțin de 550 de milioane de euro din fondurile europene, iar anul acesta să aducă în țară cea mai mare sumă de la aderarea României la Uniunea Europeană. Mai mult decât atât, miliardele de euro aduse de PNL în țară finanțează proiecte extrem de utile pentru oameni. De exemplu, 235 milioane de euro finanțează racordarea locuințelor la rețelele de gaze, 1,28 miliarde de euro merg către achiziția de echipamente medicale necesare în lupta cu virusul Sars-Cov2, 1 miliard de euro pentru sprijinirea operatorilor economici afectați de criză, și alte câteva miliarde de euro pentru construcția infrastructurii. În urmă cu mai puțin de o săptămână, Comisia Europeană a anunțat că alocă 143 de milioane de euro pentru construirea variantei ocolitoare a Bacăului, parte componentă a Autostrăzii Moldovei.

Am convingerea că românii au înțeles cât de mult a pierdut România sub guvernările PSD și cât de mult ne-am dezvoltat numai în ultimul an, cu un guvern liberal responsabil și profesionist. Proiectele majore de investiții pentru Moldova nu mai pot și nu mai trebuie să se împiedice nici de opoziția PSD, nici de piedici birocratice, ci trebuie accelerate în următorii 4 ani. Și noi, în Moldova, avem dreptul să avem autostrăzi moderne, trenuri noi și căi ferate rapide, școli curate și spitale bine dotate. Cred cu tărie că moldovenii au văzut cu ochii lor cum valul dezvoltării și banii europeni vin către Moldova și vor da PNL un vot de încredere pentru a dezvolta țara lui Ștefan, în următorii 4 ani”, a declarat Ioan Bălan.