Deputatul PNL Ioan BALAN consideră că debutul noului an școlar în cele mai bune condiții ține într-o foarte mare măsură de administrațiile publice locale și spune că primarii și consiliile locale ar trebui să își concentreze toate eforturile pe asigurarea resurselor în școli, pe finalizarea lucrărilor de reparații, pe modernizarea spațiilor sanitare, chiar dacă primul clopoțel va suna cu numai două săptămâni înainte de alegeri:

”Cred că Guvernul României a reușit până acum să își îndeplinească cu succes toate sarcinile care țin de competența sa, în ceea ce privește începerea noului an școlar. Astfel, încă din prima parte a anului s-au alocat fonduri importante pentru reabilitarea grupurilor sanitare în mai multe sute de școli, pentru renovarea celor degradate, pentru toalete și apă curentă sau pentru înlocuirea mobilierului și asigurarea dotărilor. De asemenea, Guvernul a reușit să organizeze în bune condiții atât examenele de bacalaureat și evaluarea națională, precum și concursurile de titularizare pentru posturile didactice vacante. Mai mult decât atât, sute de milioane de euro au fost deja alocați pentru achiziția de dispozitive electronice – tablete, computere – și alte sute de milioane pentru achiziția de măști de protecție sau dezinfectanți. Altfel spus, ceea ce a ținut efectiv de acțiunea Guvernului s-a realizat, urmând ca sarcina să fie dusă mai departe de structurile administrației publice locale și de conducerile școlilor.

Cred cu putere că decizia Președintelui României și a Guvernului de a descentraliza decizia cu privire la modul de organizare a cursurilor în noul an școlar este cea mai bună soluție posibilă în situația sanitară pe care o traversăm. Acest lucru obligă, însă, administrațiile publice locale la o responsabilitate uriașă în asigurarea tuturor resurselor necesare demarării noului an școlar în cele mai bune condiții. Toalete curate, apă curentă și spații sanitare unde elevii să își poată igieniza frecvent mâinile, conexiune la internet de mare viteză și dispozitive funcționale în cazul în care se impune, chiar și temporar, desfășurarea cursurilor la distanță. Vreau să cred că începutul anului școlar nu va trece ca prioritatea numărul doi pentru aleșii locali, în condițiile în care în 27 septembrie avem alegeri locale.

Școala trebuie să fie prioritatea numărul unu în toate localitățile din România. Mai mult decât atât, elevii nu trebuie să sufere din cauza incompetenței unor administrații locale, care vreme de 4 ani sau chiar mai mult nu au făcut nimic pentru școală. Cred cu putere că politica nu trebuie să interfereze în niciun fel în sistemul de învățământ, dar nu pot să trec cu vederea că în unele localități cu primari liberali harnici școlile sunt foarte bine pregătite, încă din vară, în timp ce unde sunt sau au fost primari PSD avem mari îndoieli că școlile vor fi pregătite până pe 14 septembrie. De aceea, fac un apel la toți responsabilii din administrația locală ca alegerile să nu interfereze cu începerea noului an școlar, iar cetățenii să-i sancționeze dur la vot pe acei aleși locali din PSD care nu s-au îngrijit în ultimii ani de soarta școlilor din unitățile administrativ-teritoriale pe care le-au condus. Îmi doresc cu toată puterea ca anul acesta școala să înceapă în cele mai bune condiții pentru elevi, profesori și părinți, chiar dacă perioada pe care o traversăm este una deosebit de dificilă pentru toți. De asemenea, îmi doresc cu toată forța să multiplicăm în toată administrația publică din România modelul liberal, care înseamnă școli modernizate, spitale de cea mai bună calitate, drumuri reabilitate și utilități pentru toate gospodăriile” , a declarat Ioan Balan.