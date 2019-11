Deputatul de Suceava și vicepreședintele regional al PNL, Ioan Balan, i-a îndemnat pe PSD să nu se lase manipulați de „minciunile pesediștilor” din aceste zile de campanie și a combătut fake news-urile transmise de „arhanghelii negri” ai PSD, Olguța Vasilescu și Codruț Ștefănescu. „Mai avem doar o săptămână până la alegerea președintelui României pentru următorii cinci ani. Candidatul PNL, în persoana lui Klaus Iohannis, s-a regăsit în cea mai bună, mai corectă și mai așteptată formulă de către români. Și lucrul acesta o arată cele peste trei milioane de voturi primite în primul tur. Președintele Iohannis a ales să facă o campanie între oameni și printre oameni și printre susținători, alături de colegii noștri din PNL. În toate aceste zile s-a întâlnit cu mii și mii de oameni, a discutat a răspuns la întrebări, a expus programul lui de candidat. La fel au făcut și colegii noștri din PNL”, a spus Ioan Balan. El a arătat că din păcate, în ultima perioadă se poate observa o campanie extraordinar de mincinoasă, murdară, bazată pe fake news-uri din partea celor de la PSD. „Îi înțeleg pe cei de la PSD că au un candidat extrem de slab, despre care nu pot să vorbească și căruia măcar nu îi pot pune vorbe în gură așa cum o făcea cu ceva timp în urmă cel care a propulsat-o și anume fostul președinte al PSD. PSD prin cei doi arhangheli negri, Codrin Ștefănescu și Olguța Vasilescu, zilele acestea spun niște lucruri care nu ar trebui să existe în politică”, a spus deputatul PNL de Suceava. El consideră că este de neacceptat să folosești suferința unui popor pentru a face campanie electorală candidatului PSD și pentru a denigra opozantul.

Balan i-a solicitat liderului PSD Suceava, Ioan Stan, să se delimiteze de această campanie plină de știri false

Ioan Balan i-a solicitat public președintelui PSD Suceava, senatorul Ioan Stan și întregii organizații condusă de acesta să se delimiteze la maxim de această campanie. „Nu poți să vii într-un stat democratic, într-o campanie prezidențială și să vorbești despre nazism, despre lagăre de concentrare, despre sârmă ghimpată, despre un neamț care ar vorbi despre gazare și multe altele. Și culminând zilele acestea cu români care rămân să poarte și stea galbenă în piept. Mi se pare mizerabil, odios, să ajungem să facem o astfel de campanie. Dar până la urmă acum cinci ani, în prima campanie de prezidențiale a președintelui am văzut minciunile la care s-au dedat cei din PSD și anume faptul că odată ajuns președinte Klaus Iohannis primul lucru pe care îl va face va tăia pensii și au luat salariații de la instituții publice, cum era Poșta Română și au distribuit fițuici mincinoase fiecărui pensionar și român. Lucrul acesta funcționează astăzi cu mai mult aplomb”, a declarat Ioan Balan. El a arătat că și acum au apărut știri din Vrancea, unde poștașii nu au mai împărțit fițuici, ci au fost instruiți să le spună românilor că după ce va fi reales, Klaus Iohannis va tăia din nou pensiile și salariile. „Am înțeles că directorul general al Poștei Române a trimis corpul de control acolo și lucrurile se vor lămuri zilele acestea. Dar ce ne facem cu arhanghelii aceștia care ne spun că românilor din străinătate li se vor impozita salariile, veniturile, că ceea ce transmit ei ca și ajutor la familiile din țară, din munca lor de acolo va fi impozitat prin serviciile acestea de transfer al banilor. Și că vor urmări cu instituțiile statului aceste transferuri și vor fi impozitați acești bani. Este o măgărie care nu ar putea să o accepte nici un copil de clasa a patra”, a spus deputatul PNL de Suceava.

Ioan Balan: Este și o altă manipulare pesedistă și anume că Iohannis va câștiga detașat și că românii ar trebui să nu se înghesuie să meargă la vot

Făcând referire la Olguța Vasilescu, Ioan Balan a spus că aceasta vorbește cu nonșalanță și ipocrizie despre Ministerul Muncii, acolo unde a lăsat „o vraiște de nedescris”. Balan a spus că în momentul de față sunt peste 45.000 de dosare în recalculare, dar și oameni care au ajuns să aștepte 10 luni decizia de pensionare, care ar trebui să fie emisă în 45 de zile. „La asta ar trebui să dea răspunsuri și să le explice românilor, nu să vină cu prostiile acestea în care săracii oameni să fie băgați în sperieți de Olguța Vasilescu că odată ales Klaus Iohannis le va tăia pensiile și salariile. Minciuni peste minciuni. Și până la un punct poate ar putea să fie cumva înțeleși. Ce ar putea să spună despre visul unui condamnat ajuns în funcția de candidat la prezidențiale. Mare lucru nu ar avea ce să spună. Să ne spună despre ceasul care astăzi e 5.000 de euro, iar pe site-uri îl vedem cu 20.000 de euro. Eu i-aș face o ofertă publică. Poate îl vinde cu 5.000 de euro pentru a dovedi că nu valorează mai mult. Să plângi despre soarta românilor și a pensionarilor în condițiile în care vii împopoțonat cu zeci de mii de euro în conferințele de presă, cu diamante, cu pietre prețioase extraordinar de scumpe și măcar să nu ți le asumi ca și valoare mi se pare josnic, să nu spun altfel. Despre lucrurile astea nu pot vorbi cei din PSD”, a precizat Ioan Balan.

Deputatul PNL de Suceava a subliniat că în schimb, pesediștii preferă să vorbească despre lucruri care nu se fac în politică. „Este și o altă manipulare pesedistă și anume că Iohannis va câștiga detașat și că românii ar trebui să nu se înghesuie să meargă la vot. Pentru că la ce ar mai folosi, pentru că oricum e președinte. Cred că iarăși e o manipulare marca pesedistă și vreau să le spun sucevenilor să nu se lase manipulați de PSD. Ați trăit atâția ani de zile și ați văzut ce înseamnă PSD. Cred că Klaus Iohannis, candidatul PNL, așa cum l-ați garantat din primul tur, cu peste 3,5 milioane de voturi merită să fie votat de dumneavoastră. Să veniți la vot, iar duminică seara să avem un președinte în continuare democratic, un președinte care să ne asigure în continuare parcursul nostru european și o bună relație cu ceilalți parteneri din UE”, a încheiat Ioan Balan.