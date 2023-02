Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, a susținut o declarație politică în Parlament în care a susținut faptul că administrația publică locală este eficientă doar dacă este condusă corespunzător. Ioan Balan a spus că este printre puținii parlamentari care a susținut, de foarte mulți ani, necesitatea unei reforme administrative structurale, care să presupună mai multă descentralizare decizională și financiară și mai multă flexibilitate în capacitatea unităților administrativ teritoriale de a realiza proiecte investiționale. „O radiografie a administrației publice locale din ultimii ani ne arată foarte clar faptul că <omul sfințește locul> și că o primărie sau un consiliu județean, chiar și cu resurse financiare limitate, poate pune în mișcare proiecte de investiții și de dezvoltare, dacă prioritatea celui care conduce instituția este de a ridica standardul de viață al populației. Deși suntem tentați să ne uităm cu precădere și să judecăm situațiile neplăcute din administrație, acolo unde se risipesc bani publici și se construiește puțin, cred că ar fi mult mai constructiv să ne uităm la exemplele pozitive, la administrațiile publice locale care chiar și-au făcut datoria față de cetățeni”, a spus Ioan Balan.

El a adăugat că „ar fi bine să le arătăm oamenilor cum a reușit Gheorghe Flutur să modernizeze drumurile județene și să construiască, în locul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, o sută de kilometri de drum de mare viteză și să modernizeze zeci de kilometri de drum național. Cum a reușit Ion Lungu să investească în infrastructura municipiului Suceava, cum a reabilitat Ilie Bolojan majoritatea clădirilor aflate în paragină la Oradea sau cum a reușit Emil Boc să ducă Cluj Napoca între cele mai moderne orașe din Europa. Cu siguranță că mai sunt mulți primari și consilii județene pe care aș putea să-i dau exemplu de bună administrație în România, însă, din păcate, numărul lor este mult mai mic decât al acelora care încă nu acționează pe măsura așteptărilor pe care le au comunitățile locale”.

Ioan Balan a mai spus că Partidul Național Liberal a deschis deja calea către o mai puternică descentralizare a competențelor la nivel local, iar exemplu lui Gheorghe Flutur este unul sugestiv, „dacă vrei să muncești, poți!”. „De asemenea, Partidul Național Liberal a deschis și calea către o puternică descentralizare a fondurilor europene pentru următorul cadru financiar 2021-2027, programele operaționale regionale fiind mult mai aproape de beneficiari, de primării și consilii județene. Cred cu putere faptul că acești primi pași pe drumul descentralizării vor accelera procesul de modernizare a României la nivel local. De asemenea, mai cred că românii, la următoarele alegeri, îi vor judeca pe viitorii candidați după fapte și nu după vorbe, cu toții dorindu-ne ca exemplele administrative de succes de la Suceava, Cluj, Bihor, Sibiu sau Alba să se multiplice la nivelul întregii țări”, a încheiat Ioan Balan.