Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, consideră că actualul ministru al finanțelor publice, Eugen Teodorovici, are o șansă uriașă să demonstreze că nu este „un alt demagog”. Ioan Balan a susținut o declarație politică în care a amintit că „buldozerul majorității parlamentare”, respectiv PSD, ALDE, UDMR și minoritățile naționale, a mai învestit încă un guvern, „un al treilea Guvern Dragnea”, în numai un an de la preluarea puterii politică în România. „Este greu de crezut chiar și pentru noi, românii, că guvernele se schimbă la maximum 6 luni. Nu vreau să îmi imaginez cum ne privesc partenerii noștri europeni și euro-atlantici! Nu vreau să îmi imaginez cum va fi tratat un ministru român sau chiar prim-ministru, atunci când se va întâlni cu un omolog. Oricine și-ar pune problema că nu poate vorbi nimic serios cu ministrul român, căci peste câteva luni va fi înlocuit, nu numai el, ci tot guvernul, cu tot cu prim-ministru”, a spus Ioan Balan. El a arătat că a vorbit deja despre ce va reprezenta premierul Viorica Dăncilă în actualul Guvern. „Domnia sa nu va mai mult decât un simplu purtător de cuvânt al Cex-ului PSD condus de Liviu Dragnea. Despre calitatea profesională și integritatea celolalți nenumărați miniștri, căci PSD și ALDE au creat cel mai stufos guvern din Europa, cu 27 de miniștri și peste 135 de secretari de stat, românii au văzut cu ochii lor realitatea crudă a incompetenței: sunt miniștri slab pregătiți, fără o carieră serioasă în trecutul lor, care nu cunosc nimic despre domeniile pe care le vor conduce. E ca și cum un pacient ar decide să fie operat de cineva care nu a mai făcut niciodată o operație, nici nu a văzut cum se face, nici nu a asistat vreodată un specialist și nici nu are calificare de medic. Rezultatul este foarte ușor de anticipat și pentru pacient și pentru România condusă un guvern atât de slab”, a mai declarat deputatul PNL de Suceava.

Ioan Balan consideră că în tot acest „peisaj guvernamental pestriț” există și o mică speranță, în persoana ministrului finanțelor publice, Eugen Orlando Teodorovici. Balan a arătat că actualul ministru al finanțelor este senatorul care, ca președinte al Comisiei pentru buget, finanțe din Senat, în anul 2017, s-a opus constant tuturor aberațiilor fiscale introduse de „cele două guverne de tristă amintire: Grindeanu și Tudose.” Ioan Balan a adăugat că Eugen Teodorovici s-a opus, alături de PNL, introducerii mecanismului de plată defalcată a TVA, cunoscut ca „Split TVA”, care a complicat viața contribuabililor onești și le-a făcut viața ușoară evazioniștilor, prin blocare capacității ANAF de a se mai ocupa de ei. „Domnul Teodorovici a votat alături de PNL împotriva introducerii supra-accizei la carburanți, pentru a evita scumpirile în lanț, în special la produsele de bază, la alimente. Domnul Teodorovici s-a opus, alături de PNL la aberația supra-impozitării contractelor de muncă cu timp parțial, măsură care a introdus în România absurditatea salariului negativ …. adică angajatul cu 2-3 ore pe zi trebuie să aducă bani de acasă, pentru că impozitele sunt mai mari decât salariul. Domnul Teodorovici s-a opus, alături de PNL, prostiei denumită pompos ”revoluție fiscală”, prin care majorarea salariilor cu 25% de la 1 ianuarie 2018 s-a transformat într-o majorare de maxim 3% pentru profesori și medici, iar pentru alți angajați s-a transformat în scăderi salariale, așa cum vor fi afectați cea mai mare parte dintre polițiști”, a amintit deputatul PNL de Suceava. Ioan Balan a mai spus că tot Eugen Teodorovici a votat, alături de PNL, amendamentele propuse de liberali privind creșterea de la puțin peste 71% la 100% a cotelor defalcate din impozitul pe venit, pentru a nu împinge administrațiile publice locale în incapacitate de plată, ca urmare a reducerii veniturilor anuale din această resursă.

„Acum înțelegeți de ce am afirmat faptul că Teodorovici este singura speranță? Așadar, dacă în anul 2017 domnul Teodorovici nu a făcut decât să joace teatru și nu a lucrat decât la propria imagine publică, pentru a atenta direct la scaunul de șef suprem al PSD, atunci și această speranță se va stinge în câteva zile. În schimb, dacă va rămâne consecvent principiilor enunțate anterior și va susține în continuare că toate măsurile fiscale introduse de Grindeanu și Tudose sunt niște prostii uriașe care trebuie eliminate, de îndată, atunci domnul Teodorovici are chiar șansa să-i ia scaunul lui Dragnea. Știți cum se spune … speranța moare ultima. Nu rămâne decât să sperăm, pentru că în ultimii douăzeci și opt de ani nu am întâlnit încă un PSD-ist care să fie consecvent în principii, care să respecte promisiunile făcute electoratului sau care să nu își iubească scaunul și funcția mai mult decât interesul general, al țării și al populației”, le-a transmis Ioan Balan colegilor din Camera Deputaților.

El a declarat că dacă ar fi să facă un pronostic, ar paria pe faptul că Eugen Teodorovici „va fi subit lovit de amnezie” și nu se va atinge nici de split TVA, nici de supra-acciza la carburanți, nici de supra-impozitare muncii și nici nu va mișca vreun deget pentru a asigura administrațiilor publice locale o descentralizare financiară reală, astfel încât primarii să nu se încoloneze, cu căciula în mână, pentru a primi bani de la București. „Încă de lunea trecută, de la audierile din comisii, domnului Teodorovici i-a scăpat porumbelul și a afirmat că îl apreciază tare mult pe Darius Vîlcov și că lucrează foarte bine cu el, ceea ce mă îndreptățește să cred că steaua lui Teodorovici va apune înainte să răsară”, a încheiat Ioan Balan.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating