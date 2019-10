Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, consideră că România a pierdut trei ani de dezvoltare sub guvernarea PSD. Ioan Balan a susținut o declarație politică în care a amintit că săptămâna trecută, prin votul „parlamentarilor responsabili” a fost înlăturat cel mai toxic și cel mai rușinos guvern din ultimii 30 de ani. „Joi, Partidul Național Liberal și opoziția unită au pus capăt unei guvernări păguboase, unei guvernări a șanselor ratate pentru români și pentru România. Joi, cetățenii au putut să vadă cu ochii lor cine ține la România și cine a stat în scaun și a spus – prezent, dar nu votează. Printre aceștia s-au aflat și 4 parlamentari suceveni, 3 de la PSD și unul care nu mai știe în ce partid este, de la cât s-a plimbat prin partide. Cert este faptul că, cu un PSD sinistru la putere, am pierdut cu toții 3 ani în care am fi putut să dezvoltăm România, să o aducem mai aproape de nivelul de viață din Uniunea Europeană. Am pierdut 3 ani cu ultimul regim PSD și 7 ani de când PSD a preluat efectiv conducerea țării. Nimic nu s-a construit, nimic trainic nu a rămas în urma PSD, deși s-au bucurat de un context economic favorabil”, a declarat Ioan Balan. Deputatul liberal a spus că ceea ce se poate constata după „acest calvar” este faptul că România este mai datoare cu peste 125 de miliarde de lei, că peste 6,4 miliarde de euro stau necheltuiți în sertarele Uniunii Europene, că spitalele regionale nu mai sunt nici măcar promisiuni, dar și că autostrăzile au devenit „eșecul cel mai rușinos al țării noastre”.

Deputatul PNL: „Fiecare ministru are obligația să prezinte românilor prăpădul pe care l-au lăsat în urmă trei guverne PSD”

Ioan Balan a precizat că viitorul Guvern care se va instala în cel mai scurt timp la Palatul Victoria are obligația să facă un audit total al instituțiilor pe care urmează să le conducă. „Fiecare ministru are obligația să prezinte românilor prăpădul pe care l-au lăsat în urmă trei guverne PSD, peste 80 de miniștri, peste 200 de secretari de stat și mii de rude și prieteni politici, cocoțați în funcții extrem de bine plătite! Fiecare român are dreptul să știe ce au lăsat în urmă cei din PSD! Să vadă cum au prăpădit resursele financiare ale instituțiilor pe călătorii inutile în străinătate, pe cabine de duș cu telefon, pe limuzine de lux pe care le-au folosit numai în interes personal, pe cheltuieli de protocol și pe alte prostii, în condițiile în care mii de școli nu au toalete corespunzătoare, în zeci de spitale mișună gândacii, pe toate drumurile au apărut gropile, ca ciupercile după ploaie. Niciun PSD-ist nu mai trebuie și nu mai poate ascunde minciuna despre jaful făcut asupra bugetului, asupra companiilor de stat, asupra avuției românilor. Numai în primele opt luni ale anului s-au acumulat 22 de miliarde de lei lipsă de la buget”, a precizat Ioan Balan. El și-a exprimat încrederea că viitorul Guvern PNL condus de Ludovic Orban va face curățenie totală în instituțiile publice, iar banii colectați de la cetățeni, prin impozite și taxe se vor întoarce, așa cum este firesc, tot la cetățeni prin investiții publice de cea mai bună calitate. „Așa trebuie și așa va fi o guvernare normală”, a încheiat Ioan Balan.