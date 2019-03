Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, consideră că liderul PSD Liviu Dragnea a pus ochii pe aurul românesc de la Londra. Ioan Balan a susținut o declarație politică în care a precizat că în momentul în care românii se îndoiau că după 22 de ani de guvernări PSD ar mai fi ceva de prădat în România, Liviu Dragnea i-a ”luminat” pe toți și a demonstrat că aurul din rezerva țării ar fi o captură excelentă pentru cei care conduc țara dintr-un șanț în altul, ca un șofer care s-a urcat turmentat la volan. „Argumentele cu care au început să intoxice populația în fiecare zi sunt care mai de care mai trăsnite! Ba că în Anglia ne costă depozitarea, de parcă în România ar fi pe gratis, ba că la Londra nu e în siguranță, de parcă în mâinile lui Dragnea și ale Vâlcov, expertul în lingouri, ar fi în siguranță. Niciodată un guvern nu a lovit în temelia economiei românești așa cum o face Dragnea și cu gașca lui. Au lovit în băncile românești cu toată forța, impunându-le taxe absurde care au scumpit creditele și au majorat cursul de schimb. Au lovit în cel mai dinamic sector economic din țară – comunicațiile – taxând și blocând investițiile în noile tehnologii. Au lovit în sectorul energetic, iar fiecare cetățean poate să compare factura de luna aceasta cu cea de anul trecut. Toate taxele se văd în prețurile mai mari plătite de populație”, a declarat deputatul PNL de Suceava.

Ion Balan: Liviu Dragnea a declanșat distrugerea din care s-ar fi plătit pensiile peste numai 10 ani

Ioan Balan a evidențiat faptul că după ce timp de doi ani au atentat, mai mult sau mai puțin pe față, la economiile a 7,2 milioane de angajați, care au agonisit peste 48 de miliarde de lei pentru pensiile prin Pilonul 2, acum, Liviu Dragnea și experții săi „în prădat banii românilor”, nu se mai ascund deloc și au declanșat deja distrugerea sistemului din care ar fi urmat să se plătească pensiile peste numai 10 ani.

„Așadar, banii de la buget au fost făcuți praf, fără să construiască nimic în toată țara, nu numai în Moldova, banii primăriilor agonisiți de primarii gospodari în excedente bugetare au fost risipiți, lăsând administrațiile publice locale într-o subfinanțare cronică, banii din pensiile private vor fi deturnați, rezerva din trezorerie a fost epuizată, iar acum au pus ochii și pe ultimii bani disponibili, strânși în rezerva Băncii Naționale, sub formă de aur”, a declarat Ioan Balan. El a atras atenția că Guvernul a rămas fără bani, lucru demonstrat chiar de cifrele publicate de Ministerul finanțelor publice care reflectă situația îngrijorătoare în care se află bugetul. „Bugetul de pensii are deficit de 1,27 miliarde lei, nu excedent cu se lăuda Teodorovici, iar bugetul general consolidat are grave probleme de finanțare. Degeaba încearcă Dragnea, Vâlcov și Teodorovici să fure banii din Pilonul 2 de pensii și să sifoneze rezerva de aur a României, pentru a petici găurile imense din bugetul de stat, pe care ei l-au dus în această situație. Ar fi bine să se uite la greșelile făcute de alte state precum Ungaria și Polonia, care în urmă cu zece ani au luat asemenea decizii dezastruoase, iar acum se chinuie să repare ce s-a stricat atunci. Chiar și cu jefuirea Pilonului 2 de pensii și a aurului, problemele nu s-ar rezolva decât temporar, până poate la sfârșitul acestui an.

Este imposibil să înțelegem de ce PSD și ALDE atentează la proprietatea românilor, de ce născocesc asemenea măsuri toxice, cu efecte dezastruoase, atâta vreme cât au la îndemână peste 30 de miliarde de euro gratuiți, bani din fondurile structurale pe care îi avem la dispoziție de la Uniunea Europeană! Din aceste zeci de miliarde de euro s-ar putea construi mii de km de autostrăzi, zeci de spitale și sute școli, iar prin taxe și impozite bugetul ar câștiga zeci de miliarde de lei. Nu ar mai fi nevoie ca Dragnea și ai lui să desființeze sistemul de pensii și nici să atenteze la tezaurul României. Banii de la Uniunea Europeană ar fi de 3-4 ori mai mulți chiar decât au nevoie ca să guverneze bine”, a precizat deputatul PNL de Suceava.

„Orice român poate să înțeleagă foarte simplu de ce PSD ne-a adus pe marginea prăpastiei”

Ioan Balan a întrebat de ce actualul Guvern nu folosește banii gratuiți de la Uniunea Europeană, pentru care nu trebuie decât să întocmească proiecte concrete de autostrăzi, spitale, școli și de reindustrializare a țării. „De ce nu fac acest lucru? Nu se pricep? Ar fi un argument important. Din păcate pentru țară și cetățeni, fostul prim-ministru Mihai Tudose ne-a spus că banii gratuiți de la Uniunea Europeană nu vor fi aduși niciodată în România de un guvern PSD, pentru că din acei bani nu se poate fura și nu se poate da șpagă! Sunt afirmațiile fostului prim-ministru, nu ale mele. Așadar, orice român poate să înțeleagă foarte simplu de ce PSD ne-a adus pe marginea prăpastiei și de ce în România banii nu ajung niciodată în ceea ce oamenii au cea mai mare nevoie: spitale moderne, școli și grădinițe noi, drumuri noi”, a încheiat Ioan Balan.