Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, consideră că alegerile locale din luna septembrie reprezintă momentul cel mai bun din ultimii 30 de ani pentru a curăţa administraţia publică locală din România de PSD, partid care pentru cele mai multe comunităţi locale a fost sinonim cu subdezvoltarea şi pierderea de oportunităţi. „Am ajuns la momentul în care nu mai trebuie să le spunem noi oamenilor cât este de toxic PSD pentru administraţia din România. Românii văd cu ochii lor diferenţa dintre administraţiile locale conduse de liberali şi cele în care PSD a ţinut populaţia captivă în sărăcie şi subdezvoltare. Nu ai cum să nu observi acele localităţi unde şcoala este îngrijită, drumurile sunt reabilitate, utilităţile sunt aduse în gospodăriile oamenilor şi activităţile economice încep să se pună în mişcare, pentru că oamenii au speranţă că pot avea o viaţă bună la ei acasă. La polul opus, treci prin comune şi oraşe conduse de PSD, unde te izbeşte subdezvoltarea, de parcă te-ai întors în timp în anii 90. Sunt localităţi unde lucrurile s-au schimbat în mai puţin de patru ani după ce la primărie a venit un liberal şi sunt localităţi unde PSD nu a făcut nimic în peste 30 de ani de la Revoluţie. Cred cu putere că la toamnă este momentul cel mai bun pentru a igieniza administraţia publică din România de PSD. Cu toţii am ajuns la capătul răbdărilor văzând cât de mult ne-au ţinut socialiştii pe loc în toţi aceşti ani”, a declarat Ioan Balan.

El a mai spus că actualul Guvernul liberal a reuşit să pună în mişcare un plan de investiţii uriaş pe termen mediu pentru dezvoltarea întregii ţări, nu numai a unei părţi din aceasta. „Sunt puşi la dispoziţie zeci de miliarde de lei, din fonduri europene şi din bugetul naţional, pentru reabilitarea drumurilor locale şi judeţene, pentru finalizarea şi extinderea reţelelor de utilităţi, pentru construirea de reţele de gaze pentru populaţie, pentru şcoli, dispensare, baze sportive şi centre sociale. Cu cine se vor pune în practică aceste proiecte? Cu aceiaşi primari PSD care nu au reuşit în 30 de ani să modernizeze nici măcar toaletele şcolilor din localitate? Cred că ştim cu toţii răspunsul la această întrebare”, a precizat deputatul liberal sucevean, care a mai adăugat că „de aceea, cred cu tărie că oameni ca Flutur şi Lungu la Suceava, Boc la Cluj sau Bolojan la Oradea sunt cele mai bune exemple, dintre multele pe care le-a dat PNL, că în 27 septembrie trebuie să alegem în administraţia publică oameni harnici şi oneşti care au demonstrat performanţă de tip european în administraţia locală. De asemenea, trebuie să trimitem acasă acei primari din PSD care şi-au bătut joc de şansele de dezvoltare pe care le-au avut la îndemână în ultimii ani şi, cu toate acestea, nu au făcut nimic pentru semenii lor.”