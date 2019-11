Deputatul PNL de Suceava și vicepreședinte regional al PNL, Ioan Bălan, s-a declarat siderat de faptul că șeful ISC din județul Vrancea, Cristian Prescornițoiu, care a avut un limbaj necivilizat și suburban față de diaspora a fost detașat la Suceava.

„Consideră că este de neacceptat ca județul Suceava care are foarte mulți locuitori plecați la muncă în străinătate să fie gazdă pentru un funcționar public din județul Vrancea care a înjurat diaspora”, a declarat Ioan Balan.

Deputatul sucevean a subliniat faptul că Diaspora suceveană este apreciată atât de autorități cât și de locuitori care, fiecare, are o rudă sau o cunoștință plecată la muncă în străinătate și a amintit că în județul Suceava diaspora are dedicată luna august.

„Am primit numeroase mesaje de la cei din diaspora care sunt, pe bună dreptate, indignați că județul Suceava a ajuns un fel de batalion disciplinar pentru cei cu apucături de tip Bădălău”, a precizat spus Ioan Balan, care a adăugat că îi solicită ministrului de resort să reanalizeze cercetarea declanșată conform Codului de conduită și Statutului funcționarilor publici și să revadă dacă soluția în acest caz, de detașare în județul Suceava a acestui funcționar public este cea care se impunea în acest caz.

„În județul în care Diaspora este respectată nu cred că este cazul să fie detașat un funcționar care înjură diaspora, pe cei care au plecat la muncă în străinătate de <prea binele> pe care l-au adus guvernările PSD”, a precizat Ioan Bălan.

De precizat că șeful ISC Vrancea, Cristian Prescornițoiu, a ieșit în evidență în vara anului 2018, atunci când a făcut referiri jignitoare la cetățenii români care muncesc în străinătate. Prescornițoiu i-a jignit pe românii din diaspora, numindu-i „hoți, curve și cerșetori” și susținând că, pentru mitingul din 10 august, aceștia ar trebui întâmpinați cu ”șocuri electrice”.