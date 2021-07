Prim-vicepreședintele liberalilor suceveni și vicepreședintele regional al PNL, deputatul Ioan Balan, a declarat, în cadrul Conferinței Județene de Alegeri a PNL Suceava că a fost întotdeauna alături de PNL Suceava, iar PNL Suceava a putut conta întotdeauna pe el. Ioan Balan și-a început discursul între ședința de alegeri și fotbal. „Astăzi evenimentul sportiv care ține capul de afiș al anului este Campionatul european de fotbal. Majoritatea celor prezenți în sală sunt microbiști sau măcar iubitori de sport, de aceea discursul meu politic de astăzi este inspirat și de acest eveniment fotbalistic european. Ați văzut cu toții cum mari fotbaliști ai lumii, coechipieri fiind la aceiași echipă de club, acum joaca în echipe naționale diferite, devenind competitori, nu dușmani! Aceasta comparație se aplică evenimentului politic de astăzi, cu unele amendamente pe care încerc sa le explic în continuare”, a spus deputatul PNL. Ioan Balan a amintit că în urmă cu patru ani el și Gheorghe Flutur erau ca prieteni în echipa județeană a PNL, iar de atunci și până în prezent au avut rezultate remarcabile la nivel județean. „Am obținut președinte de Consiliu Județean, majoritatea în Consiliul Județean, Primăria Suceava și alte 56 de primarii, iar la nivel național am câștigat alegerile europarlamentare, prezidențiale, locale, totul culminând cu înlăturarea de la putere a PSD-ului și formarea unei majorități parlamentare, având un guvern de coaliție condus de premierul Florin Cîțu.

Nu trebuie uitat că în această perioadă de la preluarea guvernării, PNL singur, apoi în coaliție a gestionat peste așteptări situația economică dezastruoasă lăsata de PSD și mai ales criza dată de pandemia de Covid-19”, a spus Ioan Balan. Deputatul PNL a adăuga că la alegerile de astăzi, atât el, cât și Gheorghe Flutur, candidează pentru funcțiile pe care le-au avut și până în prezent, „rămânând prieteni în aceiași echipă”

„Sunt si rămân un om de partid, si la bine, si la rău, am făcut aceasta proba in nenumărate situații. Am văzut in partid nenumărate situații, evenimente, contexte, de fiecare dată au fost controverse, opinii, concurență, certuri, împăcări. De fiecare dată, ceea ce a contat după toate acestea a fost dedicarea față de partid, au contat oamenii care au ajutat și sprijinit partidul, s-au dedicat lui, în campanii, opoziție, guvernări. Oamenii care au sprijinit partidul si la bine si la greu au făcut diferența. Eu sunt un astfel de om, am colaborat cu multe conduceri centrale ale partidului, toate s-au sprijinit pe mine si colegii din Suceava pentru rezultate bune. Iar noi am dat totdeauna rezultate bune pentru partid. Și eu sunt unul dintre cei care au pus umărul, alături de domnul Flutur, cu care am lucrat umăr la umăr alături de echipa PNL. Eu am sprijinit întotdeauna PNL Suceava și PNL Suceava a putut conta întotdeauna pe mine”, a declarat Ioan Balan. El a subliniat faptul că crezul său politic este „PNL-ul este deasupra intereselor și poziției mele personale”.

„Voința membrilor PNL trebuie să fie sacra și ea si numai ea merită loialitatea mea”, a mai spus Ioan Balan, care a adăugat: „Vorba lui Stalin, <Cine nu e cu noi e împotriva noastră!> a fost preluata si pusa in practica de bolșevici cu rezultate politice catastrofale si cu impact devastator asupra multor destine politice. Aceasta vorba este o răsturnare diabolica a ceea ce se spune in Evanghelii, de către Isus, <Cine nu e împotriva noastră , este cu noi!>, iar asta spusă în contextul scoaterii de demoni. Eu si mulți alti colegi din PNL care luptam împotriva demonilor de exclusivism, intoleranta, egoism si individualism, de parvenitism si oportunism, de lingușeala si trădare, de loialitate condiționată de interese personale, nu putem fi împotriva cuiva, cu atât mai mult împotriva PNL!”.