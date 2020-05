Vicepreşedintele regional al PNL, deputatul de Suceava Ioan Balan, consideră că una dintre strategiile naţionale pe termen lung ar trebui să fie susţinerea structurilor de producţie româneşti. Ioan Balan a arătat că această criză sanitară şi economică declanşată la începutul acestui an, care nu a cruţat nici măcar state foarte dezvoltate precum Germania, Elveţia sau Statele Unite, „ne-a predat” o lecţie extremă de dură în ceea ce priveşte dependenţa României de unele importuri esenţiale, mai ales în domeniul sanitar. Balan a precizat că puţini îşi aduc aminte despre faptul că guvernele PSD nu şi-au respectat obligaţiile legale şi nu au luat măsurile necesare pentru aprovizionarea corectă a stocurilor de urgenţă cu materiale sanitare şi medicamente.

Deputatul PNL de Suceava a declarat că PSD a pus România în situaţia delicată de a face faţă efectelor epidemiei de coronavirus cu stocuri sanitare zero, atât la medicamente, cât şi la materiale sanitare, dar şi cu un buget de stat plin de găuri. „Prin eforturile lui Ludovic Orban şi ale miniştrilor liberali, cu ajutorul diplomaţiei româneşti şi ale unor lideri locali, s-a reuşit ca într-un timp extrem de scurt să se achiziţioneze din afara ţării toate materialele necesare, astfel încât, săptămâna trecută am reuşit să dăm o mână de ajutor şi fraţilor noştri de peste Prut, printr-un ajutor umanitar format din 30 de camioane de materiale sanitare, într-o zi cu o încărcătură istorică şi emoţională deosebit de mare pentru românii de pe cele două maluri ale Prutului”, a spus Balan.

El a adăugat că deşi Guvernul Orban a reuşit să repare erorile guvernelor PSD din anii trecuţi, nu ar fi bine să se uite lecţia acestei crize şi cât de important este pentru ca România să poată produce în interiorul său bunuri esenţiale în perioade dificile. „Nu trebuie să uităm eforturile deosebite făcute de oameni responsabili, precum preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, care a reuşit să asigure toate materialele sanitare, medicamentele şi ventilatoarele necesare salvării vieţilor în cea mai grea încercată regiune din ţară. De când am făcut primii paşi în politică mi-am făcut cunoscută opinia mea cu privire la cât de important este să susţinem în interiorul ţării structuri de producţie româneşti, care să ne asigure, în orice situaţie, livrarea de bunuri esenţiale. Toate economiile dezvoltate din lume au grijă de producătorii lor locali. Nu cred că ar trebui să trecem cu vederea faptul că produsele fabricate în România sunt mult superioare calitativ celor care vin din importurile asiatice”, a spus deputatul liberal. Ioan Balan a subliniat faptul că din păcate, obiectivul „Fabricat în România” nu a găsit nici un adept în timpul guvernelor PSD. Balan a precizat că deşi au câştigat simpatia românilor şi votul lor cu slogane de tipul „mândri că suntem români”, toate acţiunile pe care le-au luat cât au fost la guvernare cei din PSD au avut mai mult un caracter anti-românesc şi împotriva producătorului român. „Politicile puse în practică de guvernele PSD nu au făcut decât să stimuleze importurile României. PSD ne-a dus în situaţia jenantă de a importa inclusiv cocă de pâine congelată, preparată în străinătate, poate chiar din grâu românesc, precum şi aproape trei sferturi din celelalte alimentele pe care le consumă populaţia.

Guvernul PNL a demonstrat într-un timp record, că dacă îţi pasă de ţara ta şi vrei să faci ceva pentru ea, nu este deloc dificil. Trebuie doar să vrei! În plină criză sanitară şi economică, Guvernul Orban a demonstrat prin măsuri corecte, că măşti sanitare de protecţie, dezinfectanţi, materiale şi instrumente sanitare pot fi fabricate şi în ţara noastră, la preţuri foarte bune şi la o calitate mult mai mare decât cele din China.

Îmi doresc ca măsurile stimulative pe care Guvernul PNL le pune acum în practică şi planul de relansare economică de după data de 15 mai să ne conducă la un mediu economic românesc mult mai puternic, mult mai competitiv, care să producă în ţara noastră bunuri esenţiale în vremurile grele”, a încheiat Ioan Balan.