Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, a susținut o declarație politică, în Camera Deputaților, în care a atras atenția asupra faptului că salariile a sute de mii de români vor scădea, iar pentru mulți alții acestea nu vor crește. Ioan Balan a adus aminte că atât ministrul Olguța Vasilescu, cât și fostul premier Mihai Tudose și liderul PSD Liviu Dragnea „afirmau la unison” în urmă cu numai câteva luni că „salariile bugetarilor vor crește cu 25% de la 1 ianuarie 2018” sau „dacă angajatorul din mediul privat nu mai pune nici măcar un singur leu în plus față de ceea ce plătește la ora actuală, net-ul angajatului crește cu 17%”. „Vă aduceți aminte aceste afirmații? Ar cam trebui! Nu le-am făcut eu! Le-au făcut liderii voștri. Din păcate, cei mai mulți angajați chiar au crezut că de la 1 ianuarie 2018 lefurile lor vor crește substanțial, cu minimum 25% în sectorul public și cu peste 17% în sectorul privat. Însă, de câteva zile, au început deja să se distribuie fluturașii și chiar să se plătească salariile aferente lunii ianuarie din acest an, iar adevărul asupra înșelătoriei PSD-ALDE se vede cu ochiul liber. Salariile scad pentru sute de mii de români, iar pentru cei mai mulți nu cresc! Doamna Vasilescu, într-un exces uluitor de cinism, îi jignea, zilele trecute, fără să clipească, pe toți angajații din România, spunând că aceștia nu înțeleg de fapt că minusul e plus și că să aibă răbdare, căci adevărul se va vedea pe fluturașul de salariu. Mai mult, spunea că încă din luna mai a avertizat că pentru unii angajați salariile vor scădea. Poate o fi spus acest lucru doar domnului Dragnea, căci populației sigur nu i-a spus”, a precizat Ioan Balan. El a spus că Olguța Vasilescu, deși este ministrul muncii pentru a treia oară într-un an, nu cunoaște faptul că fluturașii de salariu se distribuie după data de întâi a lunii următoare, pentru că ei sunt dați angajaților înainte de a le fi plătită leafa. „Adică mare parte dintre fluturași sunt deja în buzunarele angajaților. Tocmai pe fluturașul de salariu angajații au văzut dimensiunea înșelătoriei. Creșterea de 25% la stat sau de 17% în privat nu e creștere, ci este scădere. Dacă sunt ceva angajați norocoși în România, atunci aceștia sunt bucuroși pentru că leafa lor nu a scăzut față de luna decembrie a anului trecut”, spune deputatul PNL de Suceava.

Ioan Balan a făcut referire și la „explicațiile halucinante și alambicate” ale Olguței Vasilescu din care a înțeles că aceasta nu are nicio vină pentru scăderile de salarii, ci colegii din Guvern. „Apoi am mai înțeles că profesorii cu normă parțială în învățământ, personalul auxiliar din școli, farmaciștii, specialiștii de la medicina legală, experții criminaliști, polițiștii, persoane cu dizabilități, lucrători în sectorul IT și multe alte categorii profesionale nu știu să-și citească fluturașul de salariu și că nu sunt în stare să înțeleagă că minusul pe care îl văd, este de fapt plus. Da! Aceasta este chiar o adevărată sfidare”, a declarat Ioan Balan.

El a adăugat că din aceleași declarații ale ministrului Olguța Vasilescu a constatat cu stupoare că dacă pentru angajații din sectorul bugetar „va opera probabil niște cârpeli, în grabă”, pentru a nu se reduce foarte mult salariile, atunci când a venit vorba despre cei aproape patru milioane de angajați din sectorul privat, ministrul muncii a dat din umeri neputincioasă și a spus cu nepăsare că n-are soluții. „Privații să se descurce! Mai mult decât atât, i-a amenințat pe agenții economici cu inspecții și controale al Ispectoratelor de muncă, într-un mod în care l-ar fi făcut invidios și pe ultimul prim-secretar al PCR. Faptul că promisiunea creșterii salariilor făcută de PSD-ALDE a devenit scădere de salarii nu mai este o necunoscută, ci o certitudine! Însă, trebuie să vă spun că acest lucru nu este sigurul rău făcut de această guvernare, pentru că prin implementarea duiumului de ordonanțe de urgență și a legii salarizării, în sistemul public s-a creat un sistem de inechități nemaiîntâlnit în România. În opinia PSD-ALDE, la muncă egală, salarii trebuie să fie diferite. Angajații au adus fluturași și exemple concrete din care rezultă foarte clar cum funcționari, colegi de birou, cu aceeași pregătire și vechime, iau salarii diferite. Presa, de asemenea, a relatat dezechilibre majore generate de măsurile absurde în domeniul salarizării, astfel încât un șofer dintr-o instituție publică are o leafă mai mare decât un medic debutant sau cum o femeie de serviciu dintr-un minister are o leafă mai mare decât un profesor cu vechime. Da! Inechitățile pe care le-au produs în sistemul public de salarizare sunt inimaginabile! PSD-ALDE i-au făcut pe oameni să se dușmănească din cauza inechităților din salarizare”, a afirmat parlamentarul sucevean.

Nu în ultimul rând, Ioan Balan a subliniat faptul că Olguța Vasilescu a demonstrat în mod clar că vrea să fie doar ministrul angajaților de la stat, nu și al angajaților din sectorul privat. Balan consideră că din păcate, „pentru logica electorală a domniei sale”, Olguța Vasilescu i-a păcălit foarte grav pe angajații din sectorul public, iar pe angajații din sectorul privat i-a jignit, i-a umilit și le-a băgat mâna în buzunar prin amalgamul de ordonanțe contrasemnate de domnia sa, începând cu OG 4/2017. „Și, dacă tot i-a îndemnat pe angajați să citească cu atenție fluturașul de salariu, le-aș recomanda celor peste două milioane de angajați din sectorul privat cărora li se taie din leafă, să trimită fluturașele direct la minister, la doamna Vasilescu. Poate i se mai taie din avântul de a minți oamenii cu nerușinare că lefurile lor nu au scăzut”, a încheiat Ioan Balan.