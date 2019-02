Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, consideră că actualul Guvern al României a alocat fonduri insuficiente pentru șoseaua de centură a Sucevei. Ioan Balan i-a adresat o întrebare ministrului transporturilor, Răzvan Cuc, deputatul liberal vrând să afle motivul pentru care pentru această investiție sunt prevăzute alocări bugetare și după anul 2023. „Construcția variantei de ocolire a municipiului Suceava a început cu peste 10 ani în urmă, în septembrie 2008 și, în ciuda faptului că au fost executate circa 85% din lucrări, acest obiectiv de investiții s-a lovit constant fie de piedicile birocratice puse de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, fosta CNADNR, fie de o subfinanțare premeditată din partea Guvernului, prin alocarea unor credite bugetare care nu permit finalizarea lucrărilor”, a declarat Ioan Balan. El a spus că fără excepție, toți cei care au ocupat funcția de ministru al transporturilor au făcut promisiuni și au avansat termene nerealiste pentru finalizarea acestei secțiuni de drum deosebit de important și au garantat chiar cu propriul mandat că pe varianta ocolitoare a Municipiului Suceava se va putea circula în condiții de siguranță chiar din anul 2013.

„Din păcate, cu ocazia dezbaterii și adoptării Legii bugetului de stat pentru anul 2019, am constatat că Guvernul a alocat pentru acest an credite bugetare insuficiente, de numai 61,097 milioane de lei, rămânând a se aloca în următorii 4-5 ani diferența de 49.655 mii lei pentru acoperirea integrală a costurilor. Alături de colegii mei, parlamentari PNL din Județul Suceava, am formulat un amendament în acest sens, astfel încât obiectivului de investiții ”Varianta de ocolire a Municipiului Suceava – Cod obiectiv 364” să-i fie alocate suplimentar în anul 2019 credite bugetare în valoare de 49.655 mii lei, astfel încât investiția să aibă finanțarea integrală pentru finalizare”, a precizat deputatul PNL de Suceava. Ioan Balan a amintit că amendamentul PNL a fost respins prin votul parlamentarilor PSD-ALDE, deoarece Ministerul Transporturilor a considerat că suma alocată pentru anul 2019 este suficientă pentru această investiție.

„Față de această situație de total dispreț față de lucrările de infrastructură, începute și nefinalizate, vă solicit, domnule ministru, să să precizați motivul pentru care Ministerul Transporturilor a prevăzut alocări bugetare pentru Varianta de ocolire a Municipiului Suceava și după anul 2023, în condițiile în care aceasta poate să fie finalizată în anul 2019? Putem să înțelegem că Ministerul și-a propus să amâne, cu încă 4-5 ani, finalizarea a 15% din lucrările care au mai rămas de efectuat la centura ocolitoare a Municipiului Suceava?”, sunt întrebările deputatului Ioan Balan pentru ministrul Răzvan Cuc. De asemenea, deputatul PNL de Suceava i-a mai solicitat ministrului transporturilor să spună dacă în situația în care lucrările se vor relua și executa corespunzător, va solicita, cu ocazia rectificării bugetare, acoperirea integrală a sumelor necesare finalizării variantei de ocolire a Municipiului Suceava, adică suplimentarea cu acele credite bugetare în valoare de 49,655 milioane de lei, sumă solicitată de parlamentarii PNL de Suceava.