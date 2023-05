Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, i-a solicitat ministrului transporturilor, Sorin Grindeanu, să-i spună dacă există soluții pentru finanțarea reabilitarea gărilor din România și în mod special a mai multor gări din județul Suceava. Ioan Balan i-a transmis ministrului transporturilor că multe dintre gările feroviare din România sunt constituite din clădiri de o valoare arhitectonică și istorică inestimabile, construite în baza unor planuri elaborate de arhitecți români și străini de mare prestigiu.

„Din păcate, în ultimele trei decenii, majoritatea clădirilor amintite nu a beneficiat de nicio lucrare de reabilitare sau consolidare și nici infrastructura adiacentă gărilor, peroane, săli de așteptare etc. nu a făcut obiectul unor lucrări de modernizare. Salut decizia Ministerului Transporturilor și Infrastructurii prin care câteva gări din România vor intra într-un amplu program de reabilitare și consolidare. Cu toate acestea, volumul investițiilor necesare este unul deosebit de mare și, în ciuda oportunităților legale de a transfera către autoritățile locale competențe în reabilitarea gărilor feroviare, acestea nu dispun, din venituri proprii, de resursele financiare necesare”, a spus Balan. El susține că este necesară revitalizarea transportului feroviar de călători și de mărfuri, iar reabilitarea gărilor feroviare reprezintă un imperativ absolut. În aceste condiții el i-a solicitat lui Sorin Grindeanu să precizeze dacă după identificarea resurselor financiare pentru reabilitarea a cinci gări feroviare, Ploiești Vest, Bușteni, Titu, Videle și Târgoviște Sud, va avea negocieri la nivelul Comisiei Europene în vederea găsirii fondurilor necesare pentru reabilitarea și a altor gări din România.

„Vă rog să precizați dacă în perioada 2023-2026 sunt programate lucrări de investiții la gările feroviare aferente Magistralei feroviare CFR 500 București – Suceava – Frontieră Ucraina. De asemenea, vă rog să precizați dacă în cadrul proiectului de investiții privind modernizarea tronsonului Dărmănești – Vicșani din județul Suceava sunt prevăzute și lucrări de modernizare/reabilitare a gărilor aferente și a peroanelor”, i-a mai solicitat deputatul PNL de Suceava ministrului transporturilor Sorin Grindeanu.