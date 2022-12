Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, a susținut o declarație politică în plenul Parlamentului în care a transmis că România nu se poate dezvolta fără investiții, iar 2023 trebuie să fie anul celor mai curajoase proiecte. „Ne pregătim să încheiem un an plin de provocări, în care, după ce am crezut că am scăpat de pandemia de Covid-19, am fost nevoiți să răspundem altor crize majore: agresiunea barabară din Ucraina și criza energetică declanșată de agresorul de la Răsărit. Cred că anul 2022 a fost un an al testelor pentru România, teste dificile pe care le-am depășit cu bine: am reușit să facilităm accesul a milioane de refugiați, să sprijinim tranzitul a milioane de tone de cereale, să acordăm protecție pentru zeci de mii de cetățeni ucraineni, să temperăm creșterile prețurilor energetice și să protejăm populația vulnerabilă în fața tăvălugului de scumpiri”, a spus Ioan Balan. El a precizat că trebuie apreciat faptul că Guvernul României condus de Nicolae Ciucă nu s-a abătut de la obiectivele de dezvoltare și de reformă pe care ni le asumasem la sfârșitul anului trecut.

„Mărturie stau sutele de șantiere pe care se lucrează la ora aceasta, proiectele majore de infrastructură pe care nu credeam că le vom urni vreodată, miile de proiecte așteptate de autoritățile locale și de cetățeni. Nu putem să nu constatăm că, numai în primele 10 luni din anul 2022, sumele atrase de la Uniunea Europeană au fost cu peste 41% mai mari față de anul precedent, iar cheltuielile cu investițiile au crescut cu aproape 10 miliarde de lei față de anul 2021. Dacă ne întrebăm de ce România a avut creștere economică consistentă, în timp ce unele state europene abia au reușit să evite recesiunea, atunci răspunsul îl găsim în încăpățânarea Guvernului Ciucă și a miilor de primari, care au apăsat puternic pe accelerația investițiilor publice”, a precizat Ioan Balan, care a adăugat că „să nu cădem în capcană și să considerăm că, începând cu 1 ianuarie 2023, toate provocările cu care ne-am confruntat anul acesta vor dispărea ca prin minune. De asemenea, ar fi imatur să credem că investițiile majore demarate vor merge de la sine dacă nu le vom urmări, nu vom pune presiune pe constructori să se încadreze în termene și să realizeze lucrări de calitate”.

El a afirmat că în anul 2023 va trebui că fiecare autoritate a statului român, fiecare minister sau primărie, să muncească mai mult și mai eficient, pentru că principalele surse de finanțare a investițiilor din România, fondurile europene, au termene foarte scurte de implementare. „Cadrul financiar 2014-2021 se va încheia curând, termenele limită din PNRR se apropie, iar ca să utilizăm din bugetul următor al UE trebuie să prezentăm Comisiei proiecte serioase, utile românilor și dezvoltării țării. Pentru că în zilele următoare Ministerul finanțelor va face public proiectul de buget pentru anul 2023, îmi doresc ca acesta să conțină cele mai curajoase ținte de investiții publice din ultimele 3 decenii, pentru că investițiile ne dau certitudinea că putem crește standardul de viață al românilor”, a încheiat Ioan Balan.