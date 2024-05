Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, a susținut o declarație politică în care a ținut să evidențieze faptul că „în câțiva ani, cu proiectele PNL duse la capăt, în județul Suceava se va trăi la fel de bine ca la București”. „În urmă cu mai mulți ani, când județul era condus de un alt partid politic, nu de PNL, în Suceava aveam cel mai mic salariu mediu din țară, cel mai PIB/locuitor, cei mai mulți români care plecau la muncă peste hotare pentru că nu aveam locuri de muncă la ei acasă, cei mai mulți copii care nu mergeau la școală, nu aveam utilități minime în gospodării, încă mai aveam drumuri județene acoperite cu pământ, școli scorojite, spitale evitate de pacienți și nici măcar un proiect de autostradă care să ne lege de Capitală și de Europa”, a spus Ioan Balan. El a adăugat că toate aceste lucruri rămân în istoria rușinoasă a partidului care au avut șansa să ajute Suceava să se dezvolte și nu au reușit. Astăzi mai are și obrăznicia să spună că vrea să conducă din nou destinele Sucevei!

„Din fericire, venirea echipei PNL în administrația județeană și locală a Sucevei, echipă condusă de un o harnic și dedicat Sucevei, Gheorghe Flutur, am declanșat avalanșa dezvoltării, modernizării și creșterii standardului de viață al populației. Tot ceea ce ne făcea de rușine în trecut la nivel național, astăzi PNL a transforma în motiv de mândrie: avem școli modernizate, drumuri județene ca în palmă, spitale mai bune ca în unele centre universitare prestigioase, utilități care se extind în fiecare zi, un număr tot mai mare de suceveni care lasă străinătatea și se întorc acasă, locuri de muncă mai bune și mai bine plătite, investitori care ne bat la ușă, precum și autostrăzi care se vor pune în circulație în foarte scurt timp.

Cum oare să nu vezi ce diferență flagrantă este între performanța administrativă uriașă pe care a demonstrat-o PNL și Gheorghe Flutur și celelalte partide care nici măcar o idee sau un proiect util nu au pentru Suceava.

Echipa PNL Suceava este obligată să-și ducă proiectele până la capăt, pentru că este singura șansă pentru dezvoltarea județului. Știu că acest lucru se va întâmpla, pentru că sucevenii cred în noi și au văzut diferența!

Atunci când vom finaliza toate proiecte începute de noi pentru județul nostru, vă pot garanta că standardul de viață al sucevenilor nu va fi cu nimic mai prejos decât la Cluj, Sibiu, Oradea sau București. Sucevenii merită să trăiască bine și numai o administrație publică județeană liberală și la primăriile liberal din județ pot să garanteze această evoluție pozitivă”, a transmis Ioan Balan.