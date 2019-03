Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, a susținut o declarație politică în plenul Camerei Deputaților în care a evidențiat faptul că actualele partide de guvernământ, PSD și ALDE, au promis spitale regionale noi, însă acum intenționează să le închidă și pe cele construire sau renovate de alții. Ioan Balan a precizat că în anul 2016, atunci când PSD și ALDE „au păcălit populația cu un program de guvernare mincinos”, românilor li se promitea construirea a nu mai puțin de opt spitale regionale de urgență și un spital metropolitan la București. „Despre sutele de km de autostrăzi mâzgălite de Liviu Dragnea pe harta României nici nu mai amintesc, căci am fi încojurat toată planeta cu toate promisiunile lor. Văzând cât de mare nevoie are România de o infrastructură modernă de servicii de sănătate, cu aparatură de ultimă generație, în care să lucreze medici bine calificați, oamenii chiar au crezut că aceste lucruri chiar se vor întâmpla. Încă din primul an de guvernare, Guvernele lui Dragnea au tăiat din promisiune și din 9 spitale de mare capacitate promise, pentru care există bani gratuiți la Comisia Europeană, nu au mai rămas decât 3. Acestea ar fi trebuit să se construiască la Iași, pentru Regiunea de Nord-Est, Cluj Napoca în Transilvania și Craiova pentru Oltenia, adică acolo unde autoritățile locale au întreprins toate demersurile necesare pentru ca să poată începe lucrările de construire: s-au alocat suprafețele de teren, s-au rectificat planurile de urbanism și au fost emise toate avizele și autorizările de care ar fi fost nevoie”, a declarat Ioan Balan. El a precizat că românii au trăit cu speranța ca măcar aceste trei spitale să se construiască, însă, nici nu a început bine anul 2019 și Guvernul a anunțat că nici măcar aceste nu se vor mai construi, în mod sigur nu până în anul 2021. „Dacă PSD și ALDE nu au fost în stare să construiască nimic din 2012, de când guvernează România, atunci ar fi fost bine ca măcar să nu-și bată joc de infrastructura spitalicească deja existentă. Din păcate, incompetența lor ne-a surprins din nou și am aflat că au prevăzut, într-un document intitulat pompos ”Masterplan pentru servicii de sănătate” să închidă spitale și să reducă paturile din spitalele care vor scăpa de închidere sau comasare”, a precizat Balan.

Ioan Balan consideră că ministrul sănătății ar trebui să demisioneze dacă a semnat masterplanul pentru sănătate

Deputatul liberal consideră că dacă ministrul sănătății a semnat un asemenea document ar fi trebuit să facă un minim gest de demnitate și ar fi trebuit să-și înainteze demisia. „Dacă a semnat pentru închiderea a 3 spitale în Județul Suceava, adică a Spitalului Orăşenesc Gura Humorului, a celui de Psihiatrie Cronici din Siret și a celui de Boli Cronice tot din Siret, înseamnă că ori nu știe ce se întâmplă în țară, ori dă dovadă de cinism și vrea să închidă spitale chiar în cea mai săracă regiune din Uniunea Europeană. Aș vrea să mai adaug că același document, care am înțeles cu toții că trebuie să facă economii la buget pe seama sănătății oamenilor, propune și reducerea numărului de paturi la cel puțin 4 spitale din județ, inclusiv la Spitalul Județean de urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Municipiul Suceava, unde Consiliul Județean a făcut eforturi uriașe și a cheltuit zeci de milioane de lei pentru a-l moderniza și pentru a atrage medici tineri și bine pregătiți”, spune Ioan Balan. El a adăugat că închiderea spitalelor și reducerea numărului de paturi finanțate de la buget nu a figurat niciodată între promisiunile cu care Dragnea și Tăriceanu au păcălit populația în anul 2016. Ioan Balan a mai spus că lovitura dată sistemului de sănătate din Județul Suceava și din toată țara nu a figurat nici măcar în prezentarea bugetului pentru anul 2019, atunci când PSD-ALDE se lăudau că alocă bani mai mulți pentru sănătate. „Minciunile lor au avut picioare extrem de scurte și constatăm acum pe pielea a milioane de pacienți că PSD-ALDE una spune și alta face. Să închizi spitale și să reduci accesul la sănătate în cea mai săracă regiune din Uniunea Europeană este dovada supremă că cele două partide care conduc astăzi România, PSD și ALDE, nu au avut niciodată ca obiectiv să îmbunătățească viața românilor, ci doar să îi păcălească și să-i amăgească cu promisiuni mincinoase. La nivelul Județului Suceava, parlamentarii PNL, primari PNL, precum și președintele Consiliului Județean se vor lupta și nu vor lăsa acest guvern incompetent să-și bată joc de munca autorităților locale și să-i priveze pe cetățeni de accesul la servicii medicale”, a încheiat Ioan Balan.