Liberalii suceveni au început campania electorală pentru alegerile parlamentare în această noapte, exact la ora 00:00, în faţa sediului PNL Suceava. Lansarea campaniei a fost făcută prin lipirea primelor afişe electorale ale candidaţilor PNL Suceava, pe panourile din apropierea sediului liberalilor suceveni. Primul afiş a fost lipit de primarul Ion Lungu, el fiind urmat de Ioan Balan şi Cătălina Culipei, dar şi de Bogdan Gheorghiu şi Viorel Seredenciuc.

După acest moment, primarul Ion Lungu a spus că PNL Suceava are cei mai buni candidaţi pentru aceste alegeri. Lungu a spus că „avem nevoie de un Guvern liberal în continuare. Muncipiul Suceava are nevoie de un guvern liberal, judeţul Suceava are nevoie de un guvern liberal, România are nevoie de un guvern liberal, cu o susţinere solidă în Parlament pentru a duce la îndeplinre proiectele mari de infrastructură care vin în perioada următoare”, a spus Ion Lungu.

La rândul său, vicepreşedintele regional al PNL, deputatul Ioan Balan, care candidează pentru un nou mandat de pe locul 1 pe lista pentru Camera Deputaţilor, a declarat că „este un moment extrem de important pentru PNL şi anume startul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 2020. Suntem pregătiţi cu o echipă de top, o echipă care va realiza performanţă pentru judeţul Suceava . O echipă care are obligaţia să sprijine în continuare comunitatea suceveană”, a spus Ioan Balan, el subliniind faptul că sloganul PNL pentru aceste alegeri este „Dezvoltăm Suceava! Dezvoltăm România!”.

La lansarea campaniei PNL Suceava pentru alegerile parlamentare au fost prezenţi şi viceprimarul Sucevei, Lucian Harşovschi şi primarul comunei Adâncata, Viorel Cucu.