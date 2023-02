Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, le-a propus miniștrilor transporturilor și proiectelor europene, Sorin Grindeanu, respectiv Marcel Boloș să inițieze demersurile pentru achiziționarea de renuri electrice în locul celor alimentate cu hidrogen. „Modul netransparent, neprofesionist și confidențial în care fostul ministru al fondurilor europene, Cristian Ghinea, a elaborat și transmis Comisiei Europene unele componente ale Planului Național de Redresare și Reziliență se reflectă astăzi în dificultățile pe care le întâmpină actuala coaliție de guvernare în a accesa fondurile nerambursabile, în special în ceea ce privește investițiile publice”, le-a transmis Ioan Balan celor doi miniștri. Deputatul liberal a arătat că recent, Autoritatea pentru Reformă Feroviară a anulat licitația cu cea mai mare valoare din PNRR, privind achiziția unui lot de trenuri alimentate cu hidrogen, din cauza lipsei de oferte.

El a precizat că introducerea unei asemenea achiziții în PNRR, care, inclusiv în Germania, a născut puternice dispute cu privire la eficiența economică a acestui tip de trenuri, necesită soluții imediate pentru a salva finanțarea europeană și a reconfigura achiziția de trenuri performante, noi, cu un consum redus de energie. „Având toată încrederea că cele două ministere vor găsi cele mai bune soluții pentru relansarea licitației și achiziția unui număr cât mai mare de trenuri noi de călători pentru transportul feroviar din țara noastră, vă solicit, să precizați, în condițiile în care prețul trenurilor electrice noi este mult mai redus decât al celor alimentate cu hidrogen, pentru care nu avem infrastructură secundară, dacă aveți în vedere să propuneți Comisiei Europene modificarea acestei prevederi din PNRR”, le-a solicitat Ioan Balan miniștrilor transporturilor și proiectelor europene. De asemenea, el vrea să știe dacă în condițiile în care valoarea totală estimată a achiziției este cuprinsă între 3.237.711.753 și 4.150.288.451 lei, fără TVA, iar primul lot achiziționat, însemnând 20 rame electrice regionale RE-R, destinate transportului feroviar de călători, ar fi trebuit să ajungă pe rutele București Nord – Ploiești Sud – Adjud, Iași – Pașcani – Suceava, Bacău – Pașcani, acest obiectiv va rămâne în continuare în atenția celor doi miniștri având în vedere uzura fizică accentuată a trenurilor care operează în Moldova.