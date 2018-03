Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, a susținut o declarație politică în care a arătat că mai mulți miniștri și parlamentari ai PSD și ALDE au recunoscut că legea salarizării are multe erori. „Aș vrea să fac apel la una dintre zicalele înțelepte pe care le-a folosit săptămâna trecută președintele Comisiei pentru muncă, atunci când s-a dezbătut în Parlament o lege extrem de importantă, care ar fi trebuit să corecteze inechitățile profunde din salarizarea publică. A nu se uita faptul că toate nemulţumirile angajaţilor au fost create numai din încăpățânare liderilor PSD-ALDE de a nu asculta și alte păreri”, a declarat Ioan Balan. El a precizat căpreședintele comisiei de muncă preciza, cu un ton de superioritate și în limba latină, că „errare humanum est, perseverare diabolicum”, adică să greșești este omenește, însă dacă perseverezi în greșeală, acest lucru este de-a dreptul diabolic. „Nu știam atunci cui i s-a adresat liderul PSD, însă ulterior am înțeles cât se poate de clar că liderul PSD se privise în oglindă și vorbea chiar despre domnia sa și despre colegii din majoritatea parlamentară. Aș vrea să fiu mult mai explicit. Atunci când au început să se plătească salariile în sectorul public, în baza noii legi a salarizării și a prostiei denumită „revoluție fiscală”, a fost pentru prima dată când am auzit miniștri și parlamentari PSD-ALDE care au recunoscut, cu subiect și predicat, că legea salarizării este o lege cu multe erori, cu multe inechități, care a generat nemulțumiri profunde în societatea românească”, a precizat deputatul PNL de Suceava. El a spus că tot de la aceiași miniștri și parlamentari PSD-ALDE a auzit promisiuni şi angajamente potrivit cărora aceştia vor face tot ceea ce le stă în putere să corecteze erorile din lege. „Mi-am zis în sinea mea că prin faptul că și-au recunoscut greșeala și vor să o îndrepte, acest lucru nu poate decât să fie apreciat. Și mai bine ar fi fost dacă Legea salarizării, atunci când a fost adoptată în luna iunie a anului trecut, nu ar fi fost votată fără niciun fel de dezbateri, fără consultarea sindicatelor, fără acceptarea de amendamente. Atunci, cei din PSD și ALDE, au crezut că ei dețin adevărul suprem și nu trebuie să aplece urechea la ceea ce spune întreaga societate”, a mai declarat Ioan Balan.

Deputatul liberal a amintit și că săptămâna trecută, atunci când parlamentarii majorității PSD-ALDE au avut ocazia să corecteze erorile din legea salarizării, au demonstrat, încă o dată, că au mințit și că nu au avut niciodată în intenție să corecteze acest act normativ. „Au promis, încă o dată că vor face dreptate, au generat speranțe uriașe pentru sute de mii de angajați și i-au mai păcălit pentru a nu știu câta oară.

În primul rând, nu aș vrea să trecem foarte ușor peste atitudinea PSD-ALDE cu privire la dezbaterea legii de corectare a legii strâmbe a salarizării. Cum poți să dezbați serios, aplicat, o lege de o asemenea importanță în numai câteva zeci de minute? Parcă pentru a fugi de ochii opiniei publice şi ai reprezentaților mass-media, liderii Camerei Deputaţilor au înghesuit această lege pe ordinea de zi şi i-au acordat un timp de dezbatere de 10 minute. Mai mult decât atât și în cele câteva minute în care s-a dezbătut legea de modificare a salarizării, parlamentarii au împiedicat opoziția să-și susțină propunerile de corectare a legii. Nu a contat deloc faptul că noi, cei din PNL, propusesem amendamente cu privire la cea mai înjosită categorie profesională din sectorul public – dascăli. Nu a contat faptul că acestora li s-au promis majorări salariale de la 1 iulie 2017, de la 1 ianuarie 2018 şi nici în luna martie nu vor avea venituri reale, bani în mână, mult mai mulţi decât anul trecut. Nu a contat faptul că printr-o eroare, dascălii au fost aruncaţi la coada salarizării din sectorul public, fiind mai prost plătiţi decât profesii cu studii medii sau chiar personal fără calificare. Nu a contat că mii de profesori abandonează anual şcoală, pentru că, deşi iubesc elevii, din leafa de mizerie nu-şi pot achita nici măcar facturile la timp. Pentru PSD şi ALDE nu a contat nici faptul că dascălii, după ce că sunt cel mai prost plătiţi bugetari, primesc lefurile şi cu o nepermisă întârziere. Nu a contat nici faptul că, de săptămâni de zile sindicatele din educaţie stau la uşile miniştrilor să spună necazurile din educaţie şi nici măcar nu sunt băgaţi în seamă! Pentru această coaliţie de partide, PSD şi ALDE, chiar nu contează adevăratele probleme din societate românească”, a declarat Ioan Balan.

El a subliniat că toată lumea ar fi apreciat dacă parlamentarii din PSD-ALDE şi-ar fi recunoscut greşelile şi ar fi încercat, împreună cu parlamentarii opoziţiei, cu reprezentanţii sindicatelor, cu reprezentaţii societăţii civile, să discute, să dezbată şi să corecteze toate erorile, pentru că încă sunt foarte multe, din Legea salarizării. „Din păcate, nici măcar nu au intenţionat să facă acest lucru, iar rezultatul este unul dezastruos pentru tot sistemul public de salarizare: majorările salariale pentru medici nu sunt pentru toţi medicii; dascălii au rămas în continuare cei mai săraci angajaţi; funcţionari sau poliţişti sunt discriminaţi între ei, deşi fac aceeaşi muncă”, a încheiat Ioan Balan.