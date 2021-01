Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, susține că ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, are o relație excelentă cu președintele Consiliului Județean Gheorghe Flutur. În același timp, el spune că Cseke Attila, care în perioada decembrie 2009-august 2011 a fost ministru al Sănătății, s-a înțeles foarte bine cu regretatul doctor Cristian Irimie. Medicul Irimie era secretar de stat la Sănătate. Deputatul Balan a declarat, la Radio Top: „Cseke Attila este într-o prietenie foarte, foarte bună cu Gheorghe Flutur, o prietenie izvorîtă din alianțele pe care le-au făcut. Gheorghe Flutur era negociatorul din partea partidului nostru (n.r. PDL), iar Cseke era negociatorul UDMR. Au rămas într-o prietenie strânsă și întotdeauna când ne vedem în Parlament Cseke mă roagă să-i transmit salutări domnului președinte Flutur. Cseke s-a înțeles foarte bine și cu domnul Irimie. Dumnezeu să-l ierte pe domnul doctor Irimie, un coleg, un prieten, un camarad extraordinar, dar nu știu pe cineva care să fi avut o relație rea cu dumnealui. Dacă vorbim la nivel de secretari de stat este dat și acum ca exemplu de „așa se face”. El a fost secretar de stat din partea PDL. Colegii din toată țara își amintesc și azi că dacă la Guvern nu găseai un secretar de stat, cu siguranță îl găseai pe Cristian Irimie, care tot timpul căuta soluții la problemele ridicate”.

Pe de altă parte, parlamentarul liberal a afirmat, la Radio Top, că are o relație foarte bună cu ministrul USR-PLUS al Transporturilor, timișoreanul Cătălin Drulă. Ioan Balan a spus: „L-am cunoscut pe ministrul Drulă în mandatul trecut. Ne-am consolidat relația la sfârșitul anului trecut, când am făcut parte din echipele de negociere pentru funcțiile de conducere din Camera Deputaților și pentru conducerile și componența comisiilor. Am stat aproape o săptămână de la ora 08.00 dimineața până la ora 02.00, 03.00, noaptea în discuții, iar asta ne-a apropiat foarte mult. E un om capabil și dornic de afirmare”. Luni, 25 ianuarie, reprezentanți suceveni ai PNL și ai USR-PLUS vor fi la Ministerul Transporturilor pentru discuții vizând, printre altele, construirea autostrăzilor A7 și Nordului, care să lege Suceava de București și de Ardeal. Din partea PNL, la discuții vor fi prezenți președintele Flutur, primarul Ion Lungu și deputații Angelica Fădor și Ioan Balan. Alianța USR-PLUS va fi reprezentată de lidera USR, viceprimarul Sucevei, Teodora Munteanu, senatorul Gheorghe Mîndruță, deputatul Radu Ciornei și liderul Organizației PLUS, Radu Ray.