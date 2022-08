Deputatul PNL Suceava, Ioan Balan, a declarat că informația potrivit căreia ministrul energiei Virgil Popescu a propus scăderea plafonului de compensare a prețului la energie este un fakenews. „Ministrul energiei nu a venit cu o astfel de propunere în cadrul coaliției. Este o minciună și o știre falsă. Discutăm la nivelul coaliției pe mai multe scenarii, lucrate de ANRE. Încă așteptăm calculele finale ale ANRE. Problema impactului bugetar este a ministrului de Finanțe, nu a ministrului Energiei”, a spus Ioan Balan. El a arătat că ANRE este instituția statului care se ocupă de reglementarea pieței și de conceperea normelor de reglementare. „ANRE are un Comitet de Reglementare, din care face parte președintele ANRE, Dumitru Chiriță, susținut de PSD. ANRE este o instituție aflată în subordinea Parlamentului, nu a guvernului și nici a ministerului Energiei și răspunde doar în fața parlamentului. La fel și Comitetul de Reglementare, a cărei compoziție este votată de Parlament, în ședință comună a celor două Camere”, a precizat deputatul liberal sucevean.

De asemenea, el a arătat că ANRE a calculat un impact bugetar de 40 miliarde lei, dar la câteva zile l-a recalculat la 20 miliarde lei. „Probabil că impactul asupra ministerului Finanțelor a fost copleșitor de au înjumătățit această estimare de pe o zi pe alta așa. Să ne uităm așadar la fapte și să vedem că nu Ministerul energiei vrea bani la buget cu orice preț, ci Ministerul Finanțelor”, a mai spus deputatul PNL de Suceava. El a subliniat că premierul Nicolae Ciucă a dat asigurări că românii vor beneficia de aceeași schemă, fără scăderi de plafoane. „Nu a venit din partea PNL vreo propunere de măsură care să împovăreze populația. Pe de altă parte, dacă vorbim de scăderea plafonului, la propunerea ANRE și a Ministerului de Finanțe (PSD), prin OUG 27/2022 s-a diminuat plafonul prevăzut în ordonanța 118, de la 500 kwh la 300 kwh, în vigoare acum”, a precizat Ioan Balan.