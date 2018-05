Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, a atras atenția asupra faptului că Moldova este batjocorită de actuala guvernare PSD-ALDE, îm această zonă a țării nefiind finanța din fonduri europene nici un proiect major. Într-o declarație politică a deputatului Ioan Balan, acesta precizează că în urmă cu numai câteva zile, președintele României, Klaus Iohannis, a atras atenția asupra ritmului extrem de slab al utilizării fondurilor nerambursabile europene și asupra faptului că se concretizează riscul să pierdem miliarde de euro din incompetența Guvernului. Ioan Balan a precizat că deși șeful statului a avut o atitudine absolut corectă și constructivă, propaganda PSD-ALDE s-a enervat la culme și a început să împrăștie cu minciuni în stânga și în dreapta, dar și să prezinte populației realizări inexistente în realitate. „Cei mai mulți dintre cetățeni s-au întrebat, în mod firesc oare cine are dreptate? Președintele sau propaganda agresivă a Guvernului Dragnea? Nu a trecut foarte mult timp și poziția președintelui Iohannis a fost confirmată pe deplin chiar de către Comisarul european pentru dezvoltare regională, doamna Corina Crețu, lider respectabil al PSD, care nu și-a permis să ascundă adevărul sub preș. <Eu n-am primit niciun proiect major pe regiunea Moldovei … Din păcate nu au fost transmise la Comisia Europeană proiecte majore de transport> a spus la Bacău, comisarul european. Trebuie adăugat faptul că, afirmațiile doamnei Crețu au fost făcute chiar în prezența doamnei Rovana Plumb, ministrul fondurilor europene, care pusă în fața adevărului dur, și-a pierdut atât agresivitatea, cât și talentul de a minți”, a declarat deputatul PNL de Suceava.

Ioan Balan a avertizat că România condusă de PSD-ALDE este pe cale să piardă ultimul tren în ceea ce privește dezvoltarea regiunilor sărace ale Uniunii Europene, cele mai slab dezvoltate fiind în România. Balan a amintit că Moldova este în topul regiunilor sărace și ar fi putut să fie principalul beneficiar al fondurilor aferente în cadrul de programare 2014-2020, deoarece cea mai mare parte a acestei regiuni este la mare distanță față de PIB-ul mediu european. „Să nu uităm că Uniunea Europeană a acceptat cu greu să păstreze o pondere mare a fondurilor europene pentru coeziune socială – așa numiții prieteni ai coeziunii – adică pentru sprijinirea rapidă a zonelor sărace, prin lucrări de infrastructură, dezvoltarea industriilor și crearea de noi locuri de muncă, de calitate superioară, bine plătite. Așadar, cadrul financiar 2014-2020 este mai mult ca sigur ultimul tren pentru regiunile sărace ale Uniunii, căci, odată cu ieșirea Marii Britanii din UE, bugetul pentru anii 2021-2027 va avea alocări mai scăzute, iar întreaga modalitate de utilizare și prioritizare a fondurilor europene se va schimba. Cine va reuși să folosească acești bani gratuiți, foarte bine, cine nu va reuși, va continua să se zbată în sărăcie și să fredoneze melodii anti-europene”, a declarat Ioan Balan, care a mai adăugat că „este mai mult ca sigur că va dispărea și facilitatea avută în trecut, de a reporta banii dintr-un cadru financiar, pentru următorii 2-3 ani după închiderea acestuia, ceea ce pentru România nu poate însemna decât un dezastru”.

El le-a amintit colegilor din Parlament și de ultimul protest pentru susținerea construcției autostrăzilor A7 și A8, care să lege Ardealul de Moldova și Moldova de București. „Parcă în ciuda protestului cetățenesc, am aflat de la repezentantul Comisiei Europene că Guvernul României este totat dezinteresat de aceste 2 proiecte, care s-ar fi putut face pe bani gratuiți de la Uniunea Europeană! Grindeanu, Tudose sau Dăncilă nu s-au deranjat să ceară Uniunii Europene bani pentru aceste autostrăzi, deși doamna Crețu spune că încă mai speră și încă mai așteaptă proiectele pentru a da banii”, a declarat deputatul liberal sucevean.

Ioan Balan a mai adăugat că „autostrăzile sărăciei” din Moldova stau de ani buni doar pe hârtie, dar și că aceste proiecte au cheltuit deja munți de bani. „Cum s-a întâmplat acest lucru? Prin efectuarea a nenumărate studii de prefezabilitate și fezabilitate, cu totul inutile, care au îngrășat conturile bancare ale unor firme apropiate de cei care au condus Guvernul. Cred că dacă România ar fi construit autostrăzi câte studii de fezabilitate s-au făcut, atunci am fi avut cei mulți Km de autostradă din lume. Nu numai că nu s-a construit mai nimic, însă nici măcar drumurile naționale existentete nu arată ca niște drumuri moderne, demne de secolul în care trăim și de statutul de țară membră a Uniunii Europene”, a spus Ioan Balan.

El a mai precizat și că în ședința de Guvern de joi, 24 mai 2018, premierul Viorica Vasilica Dăncilă s-a lăudat în fața presei că autostrada Moldovei se va face în parteneriat public-privat. „Adică Guvernul Dragnea, în ciuda invitației doamnei Corina Crețu de a lua bani gratuiți de la Uniunea Europeană, refuză banii nerambursabili și vrea să facă această autostradă din bani naționali și ai unor agenți economici, după care utilizarea autostrăzii să se facă numai pe bază de taxă. Asta presupune parteneriatul public-privat! Un antreprenor, printr-o înțelegere cu Guvernul, construiește o autostradă, după care pune taxă de intrare pentru a recupera investiția și a face profit. Personal, am crezut că nu am înțeles eu bine și că această afirmație este o altă eroare obișnuită a doamnei Viorica Dăncilă, care ar fi încurcat iarăși hârtiile de pe care citește. Din păcate, Guvernul chiar acest lucru vrea să facă. Dă cu piciorul la banii gratuiți de la UE, care potrivit specialiștilor PSD nu se pot fura și vrea să arunce pe fereastră banii românilor, în alte proiecte care vor rămâne tot pe hârtie”, a spus Balan.

Deputatul PNL de Suceava s-a adresat în mod direct parlamentarilor PSD și ALDE aleși de locuitorii din județele Moldovei, cărora le-a transmis că meargă acasă și să le spună cetățenilor că pentru cea mai săracă regiune din România și din Uniunea Europeană vor să facă autostrăzi cu taxă, când s-ar fi putut construi austrăzi cu totul gratuite. „Spuneți-le oamenilor adevărul și recunoașteți că ați dus țara într-o fundătură pe care nu și-a imaginat-o nimeni. Spuneți oamenilor că i-ați înșelat ani la rând! Recunoașteți că sunteți incompetenți, pentru că din anul 2012 și până astăzi, după 5 ani de guvernări PSD, nu ați început niciun proiect major pentru România”, le-a mai transmis Ioan palan parlamentarilor din partidele aflate la guvernare.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating