Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, a declarat că în ultimele trei luni de guvernare liberală s-au înregistrat mai multe rezultate concrete decât în ultimii șapte ani în care țara a fost condusă de PSD, în special în ceea ce privește deblocarea celor mai importante proiecte de infrastructură de transporturi din Moldova. „Cum să ceri oamenilor să mai aibă încredere în instituțiile statului român, atâta vreme cât în ultimii 30 de ani nu s-a construit și nici măcar nu s-a modernizat o infrastructură de transporturi care să conecteze Moldova de celelalte provincii istorice? Este și greu să-ți mai amintești câți miniștri ai transporturilor din PSD s-au plimbat prin Bucovina și au promis autostrăzi moderne, drumuri expres și căi ferate rapide. Rezultatul îl cunoaștem cu toți. Zeci de rute de cale ferată, în loc să fie modernizate, au fost închise”, a precizat Ioan Balan. El a arătat că proiectele majore de autostrăzi au fost compromise, prin tot felul de tertipuri, ultima minciună fiind parteneriatul public-privat pentru Autostrada Unirii, care aproape că a compromis proiectul. „Cred că am intrat deja în cartea recordurilor cu centura ocolitoare a Sucevei, care ani de zile nu a fost dată în circulație, pentru că guvernele PSD nu au vrut să termine 15% din lucrările care mai trebuiau realizate. Nici măcar o lege adoptată de Parlament și promulgată de Președinte nu i-a impresionat pe cei din PSD! Nici marșul către Capitală și nici protestul din martie al anului trecut.

Despre cât de mult ne-a ținut în beznă PSD și cât mult se poate schimba România cu o guvernare PNL, avem dovada ultimelor trei luni”, a declarat deputatul PNL de Suceava. El consideră că oricine poate să vadă că prețurile nu mai cresc sau chiar au început să scadă, că prețul la benzină a scăzut și sub cinci lei, că veniturile oamenilor cresc și că șantierele au început deja să fie scuturate de rugină și să se lucreze pe ele.

„Pentru Moldova, trei luni de guvernare liberală înseamnă deja deblocarea Autostrăzii Unirii și Autostrăzii Moldovei și finanțarea acestora din fonduri europene gratuite, nu din buzunarele românilor, cum dorea PSD. Un alt proiect important, la care nici nu mai speram, începe să devină realitate. Este vorba despre Autostrada Nordului, Suceava-Satu Mare, precum și centurile ocolitoare de la Câmpulung Moldovenesc și de la Vatra Dornei, care prind tot mai puternic contur și se vor face tot pe banii gratuiți de la Uniunea Europeană. Sunt trei proiecte majore, deblocate în numai 3 luni. Cred că acest lucru spune totul despre cum guvernează PNL, în interesul oamenilor, și cât de mult ne-au ținut pe loc guvernările PSD. Am toată încrederea că o guvernare liberală pentru următorii 4 ani ne va aduce în situația să ne bucurăm că Moldova va fi în sfârșit legată de Vechiul Regat și de Transilvania prin infrastructură modernă de transporturi. Numai așa vom da Moldovei șansa să iasă din sărăcie și să se dezvolte puternic”, a încheiat Ioan Balan.