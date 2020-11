Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, consideră că Moldova are nevoie mai mult decât niciodată de patru ani de guvernare liberală, pentru a putea pune în practică toate proiectele de dezvoltare demarate de Guvernul PNL și administrațiile locale liberale, în condițiile în care guvernele PSD au fost principalul obstacol în fața dezvoltării, prin blocarea constantă a proiectelor de investiții din întreaga regiune. „Sub nicio guvernare din ultimii 30 de ani nu s-au făcut atâtea lucruri bune pentru Moldova ca în ultimul an. Deși Guvernul a trebuit să se ocupe prioritar de salvarea vieții oamenilor afectați de Covid, sarcină de care s-a achitat ireproșabil până în prezent, proiectele de investiții și de dezvoltare au înregistrat cel mai intens ritm din ultimele 3 decenii. În primul rând, cu PNL la guvernare, toate administrațiile publice din Moldova, dar absolut toate, indiferent de apartenența politică a primarilor, au primit finanțări la timp și îndestulătoare pentru a moderniza școlile, pentru a reabilita străzile, pentru a extinde rețelele de apă și canalizare. Cu PNL la guvernare, epoca alocărilor financiare după culoarea carnetului de partid a dispărut, singurul criteriu impus de PNL fiind calitatea lucrărilor publice”, a precizat Ioan Balan.

El a spus că în numai un an de zile, Guvernul PNL a reușit să pună în mișcare cele mai importante proiecte de infrastructură pentru Moldova, respectiv Autostrada Unirii, Autostrada Moldovei, Autostrada Nordului, calea ferată Siret-București, variantele ocolitoare ale municipiilor. Mai mult, Ioan Balan a subliniat faptul că PNL a dat semnalul dezvoltării în Moldova și prin inaugurarea celui mai amplu proiect de racordare a locuințelor la rețeaua de gaze naturale, prima administrație locală care a început un asemenea proiect fiind în Moldova. „Nu în cele din urmă, guvernarea liberală a pus la dispoziția agenților economici din Regiunea de Nord-Est sute de milioane de euro, bani nerambursabili, prin granturi și scheme de ajutor, pentru a se putea dezvolta și a crea în Moldova locuri de muncă bine plătite. Pentru a duce la capăt aceste proiecte de dezvoltare, pentru a asigura moldovenilor un standard de viață cel puțin egal cu al celorlalți români de la Cluj, Oradea sau București, avem nevoie de o guvernare liberală pentru următorii 4 ani. Spun acest lucru din experiența politică a anilor trecuți, când proiectele începute de guvernele de dreapta au fost abandonate total sau compromise de guvernele PSD. Moldovenii au așteptat prea mult timp ca dezvoltarea să vină și la ei, iar acum acest lucru chiar se întâmplă. Mizez cu toată forța pe susținerea pe care moldovenii o vor da PNL și proiectelor noastre și am încredere totală că în 6 decembrie românii vor duce până la capăt curățarea țării de PSD, partidul antidezvoltare”, a încheiat Ioan Balan.