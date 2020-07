Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan are convingerea că Planul național de investiții și de relansare economică lansat pe 1 iulie de Guvernul PNL, în prezența Președintelui României, va scoate Moldova din topul sărăciei europene, și crede că atenția deosebită acordată Nord-Estului țării este firesc, pentru a elimina decalajele de dezvoltare în interiorul României.

”Moldova nu a rămas numai în urma statelor dezvoltate din Uniunea Europeană, ci este zona cea mai slab dezvoltată din interiorul României. De 30 de ani așteptăm un plan coerent de investiții publice și de măsuri de sprijin pentru dezvoltarea economiei și infrastructurii moldovenești și uite că el a fost lansat la începutul acestei luni de către Prim-ministrul Ludovic Orban, împreună cu Președintele României, domnul Klaus Iohannis.

Acest program este fără îndoială cel mai serios plan de relansare economică și dezvoltare din ultimele 3 decenii, pentru că toate măsurile cuprinse în el au termene clare de implementare și surse de finanțare precise. Nu e un program care să vândă iluzii oamenilor, ci este un plan extrem de realist. Credibilitatea planului provine din faptul că o parte dintre măsuri sunt deja puse în aplicare de Guvernul PNL, cum ar fi, de pildă, măsurile pentru susținerea locurilor de muncă, schemele de ajutor pentru IMM-uri, creditele cu dobândă zero pentru firme sau finalizarea unor obiective de investiții abandonate pe vremea guvernelor PSD.

Nu putem să nu ne bucurăm de faptul că principalele măsuri de sprijin pentru economie sunt orientate către Moldova! Miliardele de euro, bani nerambursabili, care se vor aloca prin granturi, scheme de ajutor sau alte forme de sprijin vor merge prioritar către Moldova și Oltenia, zonele cele mai subdezvoltate, pentru a susține crearea de firme și de locuri de muncă bine plătite. Așadar, investitorii au toate motivele să își relocheze afacerile la noi și să genereze valoare adăugată mare, utilizând forța de muncă locală.

Și la capitolul investiții, Moldova este pusă pe primul loc. Anunțam în urmă cu numai câteva zile faptul că Guvernul a semnat contractul pentru realizarea studiilor de fezabilitate şi a proiectului tehnic de execuţie pentru Autostrada Moldovei. Dar nu numai Autostrada Moldovei, ci și Autostrada Unirii, liniile de cale ferată Suceava-Ploiești și Suceava-Cluj Napoca, Spitalul Regional de Urgență de la Iași, campusuri universitare la Suceava și Iași, centuri ocolitoare, cu termene clare de construire și cu surse de bani certe sunt prevăzute în planul de dezvoltare pentru Moldova! Așadar, Guvernul PNL trebuie lăsat să muncească, așa cum a făcut până acum, și să pună în aplicare acest program serios, care prin investiții și sprijin pentru întreprinderi, va aduce și salarii bune și condiții de viață mai bune și venituri la buget mai mari, din care să se poată plăti pensii decente către părinții și bunicii noștri. La nivelul județului Suceava, planurile de investiții ale Guvernului, alături de cele ale Consiliului Județean și ale primăriilor liberale ne dau încredere că putem să recuperăm în următorii 4 anii toți anii pierduți cu PSD la conducerea țării și a județului. Am convingerea că românii vor da, prin votul lor din toamnă, această șansă României și vor ține PSD pe tușă, cel puțin următorul ciclu electoral.” , a declarat Ioan Balan, deputat PNL de Suceava.