Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, a declarat că cea mai mare parte a promisiunilor electorale cuprinse în Programul de guvernare al lui Liviu Dragnea au trecut în categoria celor „discutate şi uitate”. Ioan Balan a spus că printre aceste promisiuni se numără TVA zero pentru locuinţele ieftine, cumpărate de tineri – „discutat şi uitat”; construcţia de autostrăzi şi căi ferate – „discutate şi uitate”; absorbţia de fonduri europene – ”discutate şi uitate”, Codul economic al României – ”discutat şi uitat”; codul administrativ al României – ”nediscutat, dar sigur uitat”; creşterea salariilor pentru profesori şi medici, scutirea de impozit pe salariile medicilor – ”promis, amânat şi până la urmă uitat”.

„Şi uite aşa, ca un castel de nisip, s-au dărâmat toate promisiunile formulate de el, de cel care cunoştea Programul de guvernare „din scoarţă în scoarţă”, iar populaţia a mai fost, pentru a nu ştiu câta oară înşelată. Scăderea abruptă de popularitate a PSD şi a liderilor săi, precum şi scăderea încrederii fără precedent în Guvernul României sunt doar consecinţa faptului că oamenii realizează acum că sunt mai săraci ca la începutul anului”, a explicat Ioan Balan.

El a subliniat faptul că programul de guvernare aprobat de o majoritate parlamentară este obligatoriu pentru Guvern. „Nu o spun doar eu, o spune chiar Constituţia României şi o clama, la un moment dat şi Liviu Dragnea. Din păcate, însă, Liviu Dragnea este primul care a uitat acest lucru! Exemplul cel mai clar al minciunii, al desconsiderării principiilor constituţionale, al batjocoririi încrederii românilor este abandonarea, unul câte unul, a tuturor punctelor din Programul de guvernare aşteptate de români. Cu toţii îşi puseseră speranţa că standardul lor de viaţă va creşte”, a declarat Ioan Balan.

Deputatul liberal a spus că la mai puţin de un an de guvernare „roşie”, majoritatea românilor o duc mai greu. Ioan Balan a arătat că nici măcar Institutul Naţional de Statistică, ”cel care de obicei aduce, prin cifre, ode Guvernului”, nu a mai putut ascunde ritmul accelerat în care cresc preţurile. Balan a afirmat că după mai bine de trei ani în care preţurile au stagnat, românii încep să plătească preţuri tot mai mari la produsele de bază, la carburanţi şi la facturile pentru utilităţi. ”Aceasta nu este bunăstare, aceasta este expresia agravării sărăciei pentru tot mai mulţi români!

După 10 luni de guvernare, cetăţeanul român poate să vadă cu cea mai mare claritate că promisiunile din campania electorală au avut un singur scop – să-i păcălească pe alegători. În fapt, agenda liderilor PSD-ALDE este cu totul alta. În primul rând, ocupaţi peste măsură cu războaiele interne din partid, celor din PSD nu le pasă nici o fărâmă de faptul că românii şi-au pus speranţele în promisiunile făcute şi cuprinse în Programul de guvernare”, a declarat parlamentarul PNL de Suceava, care a mai spus că „o Românie întreagă trebuie să asiste la telenovela de prost gust în care liderul se supără cu subalternii, îi ceartă, îi demite sau trebuie neapărat să se împace cu ei. Apoi, una dintre preocupările de bază ale tuturor liderilor PSD-ALDE este trânta cu justiţia şi diluarea puterii judecătoreşti. Aşadar, salarii mai bune, ca putere de cumpărare, pensii decente care să le ajungă pensionarilor măcar pentru traiul de zi cu zi, autostrăzi „ca afară”, spitale curate şi şcoli decente nu figurează pe agenda actualei majorităţi PSD-ALDE”.

Ioan Balan consideră că singura strategie pe care o are PSD şi ALDE astăzi este aceea „cum îi mai păcălesc pe români încă o dată, cum îi mai amăgesc sau cum mai amână nişte măsuri, încă 3-6 luni, până când alegătorii vor uita promisiunile”. Balan a ținut să mai precizeze că dacă PSD ar fi vrut să facă viaţa românilor mai bună, atunci în cei 21 de ani cât au stat la guvernare după Revoluţie, ar fi reuşit acest lucru. „Dacă nici în atâţia ani nu au reuşit, atunci sigur nici nu vor, şi nici nu pot, şi nici nu o vor face vreodată. Faptul că PNL a urcat cu aproape zece procente în încrederea românilor este un semnal de încurajare pentru noi, liberalii, un indicator real că înţelegem problemele oamenilor, că suntem în concordanţă cu nevoile lor, că înţelegem durerile mediului de afaceri şi problemele acestuia, că ştim care sunt problemele administraţiei publice, ale sănătăţii, ale educaţiei, ale individului, singur, confruntat cu un stat care nu-i înţelege problemele.

Mai mult decât atât, încrederea mare pe care a câştigat-o PNL în ultimele luni este şi un semn de mare responsabilitate pe care ni-l dau cetăţenii şi pe care noi l-am înţeles şi vom încerca să-l onorăm pe măsură. Cred cu toată puterea că România mai are o şansă reală, o şansă spre modernizare şi dezvoltare, atâta vreme cât PNL va pune în aplicare politici realiste, sustenabile, pentru creşterea standardului de viaţă al populaţiei şi pentru consolidarea mediului de afaceri din ţară”, a încheiat Ioan Balan.