Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, a declarat că 2021 va fi anul demarării reformelor în marile sisteme publice. Ioan Balan a spus bugetul pentru anul 2021 reprezintă prima demonstrație clară că România a intrat într-o cu totul altă viziune de dezvoltare, bazată pe investiții publice, pe sprijin pentru întreprinzătorii români, pe protejarea locurilor de muncă și a veniturilor populației. „Cu toate acestea, intoxicările și dezinformările venite din partea PSD nu au întârziat să apară sub forma știrilor false despre un presupus buget al austerității. Despre ce austeritate vorbim, în condițiile în care alocările financiare în anul 2021 ajung la 444 de miliarde de lei, fiind mai mari cu 20 de miliarde de lei față de anul trecut și cu 75 de miliarde de lei față de anul 2019? Austeritate înseamnă bani mai puțini, nu mai mulți”, a arătat deputatul liberal. El se întreabă cum se poate vorbi despre austeritate când pensiile și alocațiile majorate sunt acoperite de bugetul din acest an, când salariile din sectorul public nu sunt afectate, când salariul minim și cel mediu cresc și când bugetele tuturor ministerelor au bani mai mulți decât în anii trecuți. „Cum să vorbești despre austeritate, când România are în anul 2021 cea mai mare valoare a investițiilor publice din ultimele trei decenii, care se ridică la aproximativ 62 de miliarde de lei, iar cheltuielile administrațiilor publice locale pentru însoțitorii persoanelor cu handicap sunt acoperite 90%?”, a adăugat Ioan Balan.

El consideră că este de apreciat efortul actualului Guvern care, în contextul crizei sanitare și economice, a reușit să acopere toate cheltuielile esențiale de funcționare și să aloce sume record pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii de transporturi, a infrastructurii sanitare și școlare, precum și pentru susținerea proiectelor de dezvoltare locală. Ioan Balan a spus că actualul Guvern a reușit acest lucru, fără să majoreze impozite sau să introducă altele noi, așa cum se întâmpla în anii 2018-2019. „Este un început foarte bun, dar care obligă la reforme sistemice în toate domeniile prioritare ale statului român.

Alocarea de resurse financiare este o condiție deosebit de importantă, însă nu și suficientă, pentru a vedea cum marile sisteme publice se schimbă și furnizează oamenilor servicii de calitate”, a spus Ioan Balan. Deputatul PNL de Suceava a subliniat faptul că anul acesta vor fi alocați mai mulți bani în sănătate, educație, infrastructură sau în dezvoltarea comunităților locale, iar aceste fonduri trebuie să genereze și o schimbare calitativă a acestor domenii. „Vrem sau nu să recunoaștem, românii sunt în continuare nemulțumiți de serviciile medicale din spitale, de calitatea infrastructurii școlare, de calitatea infrastructurii de transporturi sau de birocrația excesivă din administrație. De aceea, consider că anul 2021 este anul în care avem obligația să declanșăm ample reforme calitative în domeniul public, reforme amânate de zeci de ani, care trebuie realizate împreună cu toți actorii instituționali și cu societatea civilă. Toate vocile nemulțumite din societate trebuie ascultate și înțelese, pentru că numai așa vom putea duce România către dezvoltare și creșterea standardului de viață”, a încheiat Ioan Balan.