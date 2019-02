Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, consideră că România este blocată financiar doar din vina guvernării PSD-ALDE. Ioan Balan a atras atenția și asupra faptului că România nu are încă aprobat bugetul de stat pentru anul 2019. „Nimeni și nimic nu i-a împiedicat pe cei din Guvernul PSD-ALDE să respecte legea și să adopte bugetul, așa cum prevede legea finanțelor publice, până la data de 15 noiembrie. Nici ei nu au mai îndrăznit să scoată tot felul de minciuni și să dea vina pe alții, adică pe <statul paralel>, pe Soros sau pe alte invenții năstrușnice ale propagandei televizate, pentru că și ei s-au lămurit că nu-i mai crede nimeni”, a declarat deputatul liberal. Ioan Balan a spus că este fără precedent în ultimii 20 de ani, ca un guvern în funcție să țină țara fără buget până în luna martie. „Unii specialiști în finanțe publice spun că au făcut acest lucru pentru a împiedica autoritățile locale să demareze proiecte noi, pentru că numai așa s-ar fi realizat economii la un buget care nu are suficienți bani pentru toate cheltuielile din acest an. Eu aș spune că, de fapt, cauza principală a întârzierii bugetul este amestecul de cinism și incompetență al celor care conduc astăzi Guvernul și Parlamentul”, a spus Ioan Balan. .

Într-o declarație politică susținută în Parlament, deputatul PNL a precizat că dacă s-a trecut de data de 1 ianuarie și nu există un buget aprobat, țara este blocată complet. „Se pot plăti salariile, se pot plăti pensiile, dar nimic în plus nu se mai poate face, pentru că nimeni nu-și asumă riscul să încalce legea și să suporte consecințele, chiar dacă ar lua decizii foarte bune pentru colectivitate. Astfel, nici o primărie din țară și niciun consiliu județean nu poate să elaboreze propriile bugete până nu se cunoaște bugetul central, până nu se cunosc veniturile primite de la bugetul de stat și, mai ales, categoriile de cheltuieli pe care trebuie să le acopere aceste venituri”, a precizat Ioan Balan. El a mai adăugat că în momentul de față toți cetățenii acestei țări sunt extrem de nemulțumiți de starea spitalelor, a școlilor, a drumurilor locale și naționale, asta pentru că „statul le bagă mâna în buzunar până la cot tocmai ca să facă aceste lucruri”.

Ioan Balan: De doi ani de zile, Guvernul fură din banii colectivităților locale pentru a acoperi nepriceperea miniștrilor de la București

Deputatul PNL de Suceava a subliniat că din păcate, pentru că România nu are încă bugetul pe 2019, nici o lucrare publică nu poate să înceapă fără bani și fără baza legală pentru a cheltui acele fonduri. „După doi ani de zile în care cheltuielile pentru investiții au scăzut constant, până la cel mai redus nivel din ultimii 15 ani, este normal să constatăm că în România se construiește puțin sau deloc. Singurele investiții făcute de când PSD-ALDE a preluat guvernare sunt cele realizate de primării, din bugetele locale, cu bani bine agonisiți pentru a spori calitatea vieții pentru cetățeni. Guvernul nu a construit nimic, aceasta este dura realitate. Nu spitale, nu autostrăzi, nu școli și grădinițe. Toate sunt în continuare promisiuni aruncate în timp după anul 2022. Parcă în ciudă lovește în bugetele comunităților locale”, a declarat Ioan Balan.

Deputatul PNL de Suceava a adăugat că se știe că atunci când ceva nu funcționează într-o colectivitate locală, principalul responsabil este primarul, uneori chiar și dacă nu este competența sa să rezolve acea problemă. „Primarul și parlamentarii din județ sunt trași la socoteală de către cetățeni, care au toată îndreptățirea să facă acest lucru. În acest sens, cetățenii trebuie să știe că de doi ani de zile, Guvernul fură din banii colectivităților locale pentru a acoperi nepriceperea miniștrilor de la București. Autorităților locale li s-au confiscat excedentele bugetare, adică banii economisiți pe care nu i-au aruncat pe prostii. Cei care au agonisit și-au văzut economiile furate de Guvern. Apoi, același Guvern a redus alocările din impozite și din TVA către autoritățile locale și le-au pus în brațe cheltuieli suplimentare, pentru care acestea nu au banii necesari. Nu știu ce șmecherii contabile vor mai inventa în anul 2019, însă dacă mă uit la mânia celor peste 3100 de primari din țară, pot să înțeleg că Guvernul le pregătește alte cadouri otrăvite”, a încheiat Ioan Balan.