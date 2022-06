Prim-vicepreședintele PNL Suceava, deputatul Ioan Balan, a salutat decizia premierului României Nicolae Ciucă prin care acesta a impus în mod corect Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere ca de la București la Siret să fie construită autostradă, de la un capăt la celălalt. „Este o decizie pentru care liberalii suceveni, în frunte cu Gheorghe Flutur, s-au luptat ani de zile, argumentele noastre fiind legate de necesitatea asigurării unei infrastructuri moderne și rapide de transport până la granița cu vecinii ucraineni și nu doar până la Pașcani. Mai mult decât atât, vorbind despre o construcție cu totul nouă, care trebuie făcută bine încă de la început, iar indicatorii de trafic ne arată că este esențial să avem autostradă până la frontieră”, a spus Ioan Balan într-o declarați politică.

El a arătat că agresiunea rusă asupra poporului ucrainean a demonstrat importanța strategică a României în această regiune, nu numai din punct de vedere politic și militar, dar, mai ales, din punct de vedere economic. Deputatul PNL de Suceava a precizat că în ultimele săptămâni, Suceava a devenit un adevărat nod european de legătură pentru transportul de mărfuri și de persoane care vin din Ucraina. „Punctele de trecere a frontierei de stat fac cu greu față volumului uriaș al tranzitului. Funcționarii din vămi și polițiștii de frontieră sunt epuizați. Guvernul și Consiliul Județean fac eforturi pentru deschiderea unor noi puncte de frontieră pentru a scădea timpii de așteptare. Infrastructura rutieră și cea feroviară își arată limitele maxime, precum și necesitatea de modernizare și de extindere în cel mai scurt timp”, a declarat Ioan Balan, care a adăugat că „vestea că de la București și până la Siret vom avea un drum modern numai în regim de autostradă nu poate decât să ne bucure. Mai mult decât atât, în acest context, este o decizie care va avea implicații economice pozitive pentru tot județul Suceava. Să nu uităm că Ucraina și Republica Moldova au făcut pași importanți de apropiere către Uniunea Europeană. De asemenea, Uniunea Europeană a adoptat o serie de facilități pentru comerțul ucrainean, ceea ce înseamnă că volumul tranzitului de mărfuri prin frontierele românești și traficul de mărfuri prin țara noastră va crește și mai mult. Ori, o autostradă care să asigure transport de mare viteză către București, dar și către Occident reprezintă una dintre cele mai bune soluții. Avem cu toții speranța ca, până la finalizarea Planului Național de Redresare și Reziliență, să fie date în folosință cât mai multe tronsoane din autostrăzile Moldovei”.