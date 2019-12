Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, a susținut o declarație politică în care „afirmă cu bucurie” că „demiterea socialiștilor” și învestirea Guvernului condus de liderul liberalilor Ludovic Orban este resimțită pozitiv până la Suceava, prin demararea sau deblocarea unor proiecte esențiale pentru Bucovina. „Guverne au fost multe, promisiuni și mai multe, însă, ori de câte ori ar fi trebuit să beneficiem și noi de proiecte și finanțări pentru dezvoltare, eram trași la finalul listei și, în cele din urmă, uitați. Acum, în numai o lună de la preluarea guvernării, mai multe proiecte majore de investiții, care ani de zile au bătut pasul pe loc sau au fost blocate intenționat de PSD, deja au început să se pună în mișcare și ne dau speranța că modernizarea și dezvoltarea va ajunge și pe pământurile lui Ștefan”, a spus Ioan Balan. El a subliniat că unul dintre proiectele majore așteptate de suceveni, care ar fi trebuit să aducă racordarea la apă și canalizare pentru peste 220.000 de locuitori din 14 localități sucevene va deveni realitate.

„PNL și președintele Consiliului Județean Suceava Gheorghe Flutur au reușit să deblocheze aproape un sfert de miliard de euro pentru acest proiect, în condițiile în care PSD a sabotat peste 3 ani de zile extinderea rețelelor de utilități, în detrimentul intereselor sucevenilor. De asemenea, frustrarea noastră cea mai mare, aceea de a fi condamnați la izolare de restul țării, din cauza lipsei infrastructurii de transport rapid și modern, începe să găsească și ea soluții, prin ambiția Guvernului PNL de a arăta oamenilor că se poate și că PSD nu a adus decât sărăcie și subdezvoltare în România. Astfel, proiectul autostrăzii A7 Siret-Suceava-Ploiești, investiție de 4,9 miliarde de lei, începe să se miște în mod real, ceea ce înseamnă că deja procedurile pentru demararea licitațiilor, alegerea proiectanților și a constructorilor începe în cursul acestei luni”, a mai declarat Ioan Balan.

Ioan Balan: PSD a ținut România în subdezvoltare

Deputatul PNL de Suceava a adăugat că angajamentele asumate de către Ministrul Lucrărilor Publice, dezvoltării și administrației, Ion Ștefan, dau speranța că încă de la începutul anului viitor vor începe și investițiile pentru extinderea rețelelor de gaze naturale, pentru încălzirea gospodăriilor individuale. „La Suceava, așteptăm de ani de zile să putem moderniza și extinde rețeaua de gaze naturale, însă, de cele mai multe ori ne-am lovit fie de refuzul birocratic absurd al guvernelor socialiste, fie de scuza că nu sunt bani pentru asemenea investiții. Da, pentru PSD, încălzirea locuințelor populației cu gaze naturale, mai ieftin și mai eficient, era un ”moft”, motiv pentru care nu s-au străduit să aducă bani europeni în țară și schimbe în bine viața a sute de mii de familii. Cine are ochi să vadă, cred că poate să constate că PSD nu <a scos țara din noroaie>, așa cum se lăuda Viorica Dăncilă, ci PSD a ținut România în subdezvoltare, iar acum numărăm zeci și sute de oportunități pierdute, ca efect al unor guvernări socialiste slabe și îndreptate împotriva intereselor românilor. Susțin Guvernul PNL cu toată forța, pentru că PNL a primit o încredere uriașă din partea oamenilor și trebuie să demonstreze că noi aducem normalitatea și dezvoltarea în viețile oamenilor”, a încheiat deputatul liberal sucevean.