Deputatul PNL Suceava, Ioan Balan, i-a solicitat ministrului investițiilor și proiectelor europene, Marcel Boloș, implementarea de programe pentru modernizarea sistemelor de încălzire în școlile din România. Ioan Balan i-a transmis lui Marcel Boloș că potrivit celor mai recente informații furnizate de Ministerul Educației, peste 42% dintre unitățile de învățământ preuniversitar din România utilizează, pe perioada anotimpului rece, încălzirea bazată pe arderea lemnului și a cărbunelui. Balan a adăugat că din cele peste șapte mii de unități de învățământ care folosesc acest tip de încălzire, 541 sunt în județul Suceava, în special în mediul rural. „Acest sistem de încălzire nu este mai economic decât sistemele moderne, mai ales că pentru pregătirea arderii în sobe este necesar personal auxiliar suplimentar care să pregătească focul, iar temperaturile din sălile de clasă nu sunt constante pe tot parcursul cursurilor”, a spus deputatul liberal sucevean. El a ținut să precizeze că Marcel Boloș este ministrul care a reușit să asigure un ritm accelerat de utilizare a fondurilor nerambursabile și scăderea consistentă a gradului de dezangajarea a fondurilor europene pentru cadrul financiar multianual 2014-2021.

Având în vedere acest aspect, Ioan Balan i-a transmis ministrului Boloș că în condițiile în care realizarea unor sisteme moderne de încălzire în școli, cu gaze naturale, cu electricitate sau din surse de energie regenerabilă se poate desfășura și în câteva luni, vrea să știe dacă din sumele nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2021 și încă neutilizate poate fi solicitată Comisiei Europene finanțarea unor investiții pentru modernizarea sistemelor de încălzire din unitățile de învățământ. „Având în vedere faptul că autoritățile administrației publice din mediul rural nu dispun de resurse financiare pentru realizarea unor moderne de încălzire în școli, vă rog să precizați dacă din Planul Național de Redresare și Reziliență sau din programele operaționale aferent cadrului financiar multianual 2021-2027 veți susține axe de finanțare pentru realizarea acestui tip de investiții?”, l-a întrebat Ioan Balan pe ministrul investițiilor și fondurilor europene.