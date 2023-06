Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, i-a solicitat ministrului sănătății, Alexandru Rafila, să găsească soluții imediate pentru asigurarea de medici oncologi și pediatri în județul Suceava. Ioan Balan i-a transmis o întrebare pe această temă ministrului Rafila în care i-a amintit că în urmă cu un an i-a transmis că la nivelul județului Suceava se înregistrează un deficit de 64 de medici specialiști, la care, în perioada următoare, se vor adăuga încă 24 de medici, ca urmare a îndeplinirii condițiilor legal de pensionare pentru limită de vârstă.

„În același timp, Consiliul Județean Suceava a demarat ample proiecte de investiții în infrastructura spitalicească din județ, respectiv: Spitalul de Copii de la Suceava (5.100 metri pătrați șase etaje și aproximativ 100 milioane de euro) și Noul Pavilion al Spitalului de Oncologie (100 de paturi, inclusiv pentru aparținători, un ambulatoriu și un compartiment pentru îngrijiri paliative). Este evident că noile obiective de investiții, după ce vor fi dotate la cele mai înalte standarde, vor avea nevoie de medici specialiști care să furnizeze servicii de sănătate la cele mai înalte standarde”, a spus Ioan Balan. El a mai precizat că recent, ministrul Rafila a spus că există un număr mare de medici specialiști care nu ocupă un loc în sistemul public, dar și că susține necesitate revitalizării medicinei de familie. În aceste condiții, Ioan Balan i-a solicitat lui Alexandru Rafila să precizeze câți medici specialiști din Suceava nu ocupă un loc în sistemul public în prezent și ce măsuri a adoptat sau are în vedere să propună în perioada imediat următoare pentru a asigura încadrarea medicilor specialiști pe locurile vacante din spitalele publice din județul Suceava. „Dată fiind necesitatea implementării cât mai rapide a Planului naţional de prevenire şi combatere a cancerului în România, precum și investițiile pe care le realizează Consiliul Județean Suceava într-un pavilion nou al Spitalului de Oncologie, vă rog să precizați ce măsuri ați dispus pentru a crește interesul tinerilor rezidenți pentru specializarea oncologie”, i-a mai solicitat Ioan Balan ministrului sănătății.