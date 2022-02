Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, i-a solicitat ministrului agriculturii, Adrian Chesnoiu, luarea de măsuri urgente pentru ca produselor agricole să nu se scumpească după creșterea excesivă a prețurilor la îngrășămintele chimice. „Creșterea fără precedent a prețurilor la produsele energetice a determinat, încă din cursul anului 2021, o creștere accelerată a prețurilor pentru îngrășămintele chimice utilizate de fermierii români în producția agricolă. Pentru anumite tipuri de îngrășăminte, prețul a crescut și de 3-4 ori, astfel încât unii fermieri vor fi nevoiți să nu le mai utilizeze, cu consecințe asupra cantităților de produse recoltate, iar cei care le vor utiliza vor fi nevoiți să vândă produsele cu prețuri mult superioare anului 2021”, i-a transmis Ioan Balan ministrului agriculturii. El a adăugată mai mult decât atât, sistarea temporară a producției la combinatul Azomureș va genera, fără îndoială, o creștere suplimentară de prețuri ca urmare a asigurării îngrășămintelor pe calea importurilor. Ioan Balan consideră că pe termen scurt și mediu, atât fermierii, cât și consumatorii români vor resimți efectele negative ale creșterii de prețuri.

Deputatul PNL de Suceava a adăugat că în condițiile în care veniturile populației se află deja sub o presiune enormă din cauza prețurilor majorate la energie și o creștere suplimentară a prețului alimentelor nu este de dorit, vrea să afle de la ministrul agriculturii ce măsuri urgente are în vedere pentru sprijinirea fermierilor români, astfel încât aceștia să poată să utilizeze în continuare în producția agricolă îngrășămintele chimice. „Vă rog să precizați care este impactul majorării prețurilor la energie asupra Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale în ceea ce privește costurile legate de pomparea apei pentru irigații, dar și ce măsuri aveți în vedere să propuneți în Guvern în scopul susținerii industriei naționale care produce îngrășăminte chimice”, i-a mai transmis Ioan Balan ministrului Adrian Chesnoiu.