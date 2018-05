Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, i-a solicitat ministrului sănătății, Sorina Pintea, să ia în calcul suplimentarea personalului Direcției de Sănătate Publică Suceava, chiar și ca o măsură temporară, pentru a urgența vaccinarea copiilor. Ioan Balan i-a transmis Sorinei Pintea o întrebare pe tema măsurilor pentru stoparea apariţiei de noi cazuri de rujeolă la copiii din Judeţul Suceava. „Dacă am contabilizat bine, cred că sunteţi al şaselea ministru al sănătăţii din România căruia îi atrag atenţia asupra faptului că Judeţul Suceava înregistrează o incidenţă foarte ridicată, mult peste media naţională, în ceea ce priveşte bolile transmisibile, care afectează în special elevii şi preşcolarii, deoarece aceştia interacţionează în interiorul unităţilor de învăţământ”, i-a spus Ioan Balan actualului ministru al sănătății. Deputatul PNL de Suceava a arătat că o cauză principală pentru această situație este slaba imunizare a copiilor, chiar şi pe componentele principale, cuprinse în programul naţional de imunizare, vaccinul hepatic, ROR, BCG etc. Ioan Balan a mai informat-o pe Sorina Pintea că Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Suceava a monitorizat gradul de imunizare a copiilor, constatând faptul că la nivelul judeţului, există localităţi unde sunt rata de imunizare a copiilor este şi de sub 50%, ceea ce ridică şi mai mult riscul propagării unor boli transmisibile. „De exemplu, numai în ultima perioadă, autorităţile sanitare judeţene au fost sesizate cu noi cazuri de rujeolă, numărul acestora fiind extrem de mare – cca. 3-4 cazuri noi care apar zilnic. Trebuie precizat faptul că Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Suceava, Inspectoratul Şcolar Judeţean şi conducerile unităţilor de învăţământ din judeţ au acţionat, în cele mai multe cazuri, exemplar, existând un nivel satisfăcător de colaborare, acţiune şi reacţie la fiecare noi caz depistat”, a declarat Ioan Balan, care a mai adăugat că „autorităţile locale au înţeles foarte bine care sunt riscurile şi ameninţările determinate de efectele răspândirii ale rujeolei în mediul şcolar. Cu toate aceste eforturi, trebuie să precizăm că autorităţile judeţene nu au suficiente resurse, materiale şi umane, pentru a reuşi să crească procentul de inumizare la nivel judeţean şi pentru a combate, în timp real, efectele extinderii rapide a unor boli, precum rujeola”. El a atras atenția că în județul Suceava numărul copiilor imunizaţi este mult sub nivelul oricărui stat membru al Uniunii Europene, iar cazurile de rujeolă şi hepatită sunt peste rata naţională. În aceste condiții, Ioan Balan i-a solicitat ministrului sănătății să-i spună cum intenționează să susțină demersurile autorităţilor judeţene, care fac eforturi importante pentru a imuniza copiii, în special din mediul rural, dar și dacă este posibilă suplimentarea, chiar şi temporară, a schemei de personal a Direcţiei Judeţene de Sănătate, în vederea îndeplinirii obiectivului imunizării peste 95% dintre copiii cu vârstă şcolară. Deputatul PNL de Suceava vrea să afle de la Sorina Pintea și când anticipează că actualul Guvern şi majoritatea parlamentară PSD-ALDE vor debloca dezbaterile asupra Legii vaccinării, astfel încât România să aibă un cadrul legal modern şi coerent în privinţa vaccinării. „În condiţiile în care schema naţională de vaccinare este mult inferioară schemelor similare din state precum Franţa, Marea Britanie sau Germania, vă solicit să precizaţi dacă intenţionaţi să suplimentaţi lista vaccinurilor incluse în programul naţional de vaccinare, prin care copiii să fie imunizaţi gratuit. De asemenea, în condiţiile în care presa a semnalat, în nenumărate rânduri, absenţa stocurile de vaccinuri esenţiale, vă solicit să precizaţi dacă, la nivelul medicilor de familie, există asigurate stocurile necesare. Și nu în ultimul rând, va solicit să-mi transmiteţi impactul bugetar al realizării, la nivel naţional, a unei campanii de imunizare, în care un procent de peste 95% dintre copii să fie imunizaţi corespunzător”, i-a transmis Ioan Balan ministrului sănătății.