Deputatul PNL de Suceava, deputatul Ioan Balan, a susținut o declarație politică în cadrul căreia a subliniat faptul că programul de guvernare „mincinos”, în baza căruia PSD și ALDE au ajuns la putere, păcălind alegătorii, s-a fărâmat total în numai doi ani. Ioan Balan a arătat că toate promisiunile făcute de liderul PSD Liviu Dragnea în anul 2016 au ajuns astăzi să aibă termene de implementare numai după anul 2021 sau chiar mai târziu.

„De exemplu, sub Guvernarea PSD-ALDE pensiile vor crește, însă nu de acum, ci după ce va trece anul 2021! Câți dintre părinții și bunicii noștri vor mai apuca, oare, să se bucure de o eventuală creștere a pensiilor? Sub Guvernarea PSD-ALDE salariile vor crește, însă, deocamdată, numai pe hârtie, iar o eventuală majorare se va realiza, dacă vor fi bani, după anul 2021! Deja modelul economic falimentar al PSD-ALDE a crăpat, iar Guvernul este obligat ca în anul 2019 să înghețe salarii și să amâne cu 8 luni majorarea punctului de pensie! Alocații, indemnizații și alte promisiuni sociale sunt amânate tot după anii 2021 sau 2022, adică atunci când Liviu Dragnea, Olguța Vasilescu sau Viorica Dăncilă vor fi doar o parte din istoria neagră a acestei țări”, a spus Ioan Balan. El a adăugat că și autostrăzile sunt, așa cum erau și în urmă cu șase ani, tot pe hârtie, „frumos colorate”, dar inexistente în realitate. „Zi de zi românii sunt păcăliți cu planuri mincinoase, cu proiecte costisitoare pentru construcția a sute și mii de kilometri imaginari de autostrăzi, realizate în parteneriat public privat, adică pe banii românilor, deși banii gratuiți zac la Uniunea Europeană, nefolosiți! Autostrada Sibiu-Pitești a fost compromisă, Autostrada Moldovei a fost uitată, Autostrada Craiova-Pitești a fost transformată în drum rapid, deși costă mai mult și nu rezolvă problema transportului rutier din regiune. Am mari îndoieli că Guvernul Dragnea-Dăncilă va respecta Legea privind construirea Autostrăzii Unirii, de la Ungheni la Târgu Mureș, căci banii de investiții au fost mereu tăiați din bugetul statului! Așadar, lucrări de infrastructură se vor face, însă tot după anul 2021, când PSD și ALDE vor fi doar istorie”, a mai declarat deputatul PNL de Suceava. El a adăugat că săptămâna trecută, Guvernul și-a mai recunoscut încă o dată incompetența și a amânat, cu încă trei ani, demararea lucrărilor la cele trei spitale regionale de la Iași, Craiova și Cluj-Napoca, deși banii pentru construcția lor stau nefolosiți în visteria Uniunii Europene, iar amplasamentele sunt aprobate de mai bine de doi ani. Mai mult, Ioan Balan a atras atenția asupra faptului că niciunul dintre cele trei Guverne PSD-ALDE nu au fost în stare să întocmească niște proiecte serioase, deși în România oamenii mor cu zile în spitalele învechite și fără dotări care mai funcționează, deocamdată. „Așadar, și spitale regionale vom avea tot după anul 2021”, a spus Balan. El a mai precizat că dacă programul de guvernare al PSD-ALDE s-a prăbușit iar toate promisiunile sunt amânate peste trei ani, soluția ar fi ”să scăpăm cât mai repede de acești incompetenți, care nu fac decât să amăgească populația și la doi ani distanță de când oamenii le-au acordat încrederea”. ”Parlamentarii responsabili, din toate partidele politice, dar mai ales cei din PSD și ALDE, care se vor rușina de modul în care au fost înșelați românii, sunt așteptați să voteze moțiunea de cenzură a PNL și, împreună, să scăpăm țara de năpasta guvernelor, conduse din culise de Liviu Dragnea”, a încheiat Ioan Balan.