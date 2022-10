De Ziua Mondială a Educației, deputatul PNL Ioan BALAN consideră că fiecare dintre noi trebuie să ne gândim cu recunoștință și respect la învățătorii care ne-au pus pentru prima dată condeiul în mână și la profesorii care au făcut tot ce le-a stat în putință ca noi să fim mai buni.

”Este ziua lor! Este ziua educatoarelor și a educatorilor, a învățătoarelor și a învățătorilor, a profesoarelor și a profesorilor din întreaga lume. Este ziua în care ne amintim cu drag de școală, de colegi, de ghiduișiile făcute prin bănci și de primele lecții, de profesori și învățători și conștientizăm rolul esențial pe care ei, făuritorii de destine, l-au avut în viața fiecăruia dintre noi. Este ziua în care trebuie să le arătăm elevilor și studenților că doar școala te face mare și doar educația reprezintă șansa la o viață mai bună și la dezvoltare. Privați de cele mai multe ori de resurse, remunerați destul de modest, învățătorii și profesorii români au arătat că dragostea pentru copii și pentru meseria de educator nu are margini. Ei sunt cei care ne-au făcut și ne fac mândri când vedem că școala românească este o școală respectată la nivel internațional. Ei sunt cei care au pus și pun bazele dezvoltării unei generații de tineri care ne surprind pozitiv în fiecare zi, a unei generații de tineri campioni care se urcă pe cea mai înaltă poziție la cele mai dificile competiții internaționale. Lor, învățătorilor și profesorilor români le datorăm recunoștință și respect enorm! Îmi doresc din tot sufletul ca reforma din educație și investițiile pe care le fac autoritățile locale și guvernamentale să le ușureze munca, iar, cât mai curând, respectul și recunoștința să se materializeze și într-o salarizare competitivă”, a transmis Ioan Bălan.