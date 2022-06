Prim-vicepreședintele PNL Suceava, deputatul Ioan Balan, și-a exprimat speranță că un număr cât mai mare de unități de învățământ din județul Suceava vor fi incluse în programul „masa la școală” destinat reducerii abandonului școlar. Ioan Balan a susținut o declarație politică în care a arătat că deși România a cunoscut în ultimii ani o dezvoltare economică semnificativă, mult prea mulți copii sunt încă lipsiți de dreptul constituțional la educație, nu pentru că nu vor să meargă la școală, ci pentru că nu pot. „Cel mai important factor care îi ține departe de școală este reprezentat de starea materială a familiilor din care provin, de distanța prea mare față de unitățile de învățământ, de lipsa unor politici publice care să-i ajute să meargă zilnic la școală”, a spus Balan. El a amintit că în anul 2013, împreună cu mai mulți colegi deputați, a inițiat o propunere legislativă prin care propunea finanțarea programului „masă la școală” pentru elevii din învăţământul obligatoriu de stat şi privat, primar şi gimnazial.

„Chiar dacă era evidentă necesitatea acestui program, propunerea legislativă a fost tergiversată, amânată sau considerată mult prea puțin importantă de unii decidenți. Mai târziu, la presiunea PNL, programul a fost demarat sub forma unui program pilot pentru 50 de școli, și, în anul 2020, a fost extins de Guvernul PNL până la 150 de școli. Numai în anul școlar care abia s-a încheiat, au beneficiat 68.000 de elevi și preșcolari. Programul a fost un succes, demonstrând că este un instrument util pentru reducerea abandonului școlar, pentru eliminarea excluziunii sociale și pentru îmbunătățirea performanțelor școlare”, a declarat deputatul PNL de Suceava. El a adăugat că a aflat cu deosebită satisfacție că, începând cu anul școlar următor, Guvernul condus de Nicolae Ciucă va dubla numărul de unități de învățământ în care se va acorda masă la școală, la un număr de 300 de școli și grădinițe, bugetul alocat fiind de aproape 355 de milioane de lei.

„Îmi exprim speranța că, la nivelul județului Suceava, atât autoritățile administrației publice locale, cât și conducerile unităților de învățământ vor depune toate diligențele pentru ca tot mai multe unități de învățământ să participe în acest program. Pentru copiii suceveni, în special pentru cei din mediul rural, acest program va fi de un real folos. Cred cu putere că dacă vom continua să investim în educație, în mod real, așa cum face Guvernul Ciucă prin programul <masă la școală>, ne vom realiza un obiectiv național esențial, ca toți copiii să meargă la școală”, a încheiat Ioan Balan.