Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, îi solicită ministrului educaţiei, Cristina Monica Anisie prezinte măsurile concrete pe care le are în vedere pentru ca învățământul cu predare simultană să se reducă substanţial. Ioan Balan a arătat că în ultimii ani, Guvernele PSD au redus substanțial cheltuielile pentru educație, impactul fiind deosebit de negativ asupra calității actului educativ și asupra condițiilor în care trebuie să învețe elevii. „De pildă, așa-zisa restructurare a rețelei școlare a luat forma comasării școlilor și a claselor, fără să se pună pe primul loc interesul elevilor și creșterea calității actului educativ.

Prin aceste măsuri, cel mai puternic afectați au fost elevii din mediul rural, nevoiți să se deplaseze la distanțe tot mai mari de domiciliu sau să învețe într-un sistem de predare de mult timp abandonat în statele dezvoltate – învățământul simultan”, a spus Ioan Balan. El a arătat că în județul Suceava, în anul școlar 2019/2020 învățau în sistemul cu predare simultană peste 3.000 de elevi, deși autoritățile cunoșteau că este metoda cea mai ineficace pentru pregătirea elevilor, însă aceasta a fost cea mai bună modalitate de a face ”economii” bugetare. „Este și motivul pentru care o pondere importantă dintre elevii care învață în sistemul cu predare simultană înregistrează o rată foarte mică de succes pe următoarele cicluri de învățământ.

Chiar dacă știm cu toții condițiile extrem de dificile în care domnia voastră ați preluat mandatul de ministru al educației și cunoaștem faptul că educația este puternic subfinanțată, trebuie să vă adresăm rugămintea de a formula răspunsuri la mai multe întrebări, prima fiind cea legată de măsurile concrete pe care le veți promova astfel încât învățământul cu predare simultană să se reducă substantial începând cu anul școlar 2020/2021 și, pe termen mediu, să fie eliminat din categoria improvizațiilor școlare”, a spus Ioan Balan. El mai vrea să afle de la ministrul educației și dacă școlile din mediul rural închise în scopul absurd al obținerii unor economii bugetare ar urma să fie redeschise, chiar dacă numărul de elevi dintr-o clasă este mai mic decât normativele legale. Nu în ultimul rând, Ioan Balan i-a solicitat ministrului educației să spună dacă are în vedere luarea unor măsuri concrete pentru cazul particular al județului Suceava, astfel încât începând cu anul școlar 2020/2021 cât mai mulți elevi să studieze în condiții optime și nu în câte două sau trei clase cu predare simultană.