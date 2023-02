Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, vrea să afle de la ministrul muncii și solidarității sociale, Marius Budăi, când urmează să fie aprobată legea privind reforma în domeniul salarizării în domeniul public. Ioan Balan i-a transmis ministrului Budăi că reformarea sistemului public de salarizare din România nu reprezintă numai o condiționalitate asumată prin Planul Național de Redresare și Reziliență, ci și un imperativ pentru a elimina inechitățile din sistem, pentru a stimula corespunzător angajații și pentru a elimina miile de procese în care sunt angrenate instituțiile publice. Balan a arătat că din cauza unei implementări deficitare a Legii nr.153/2017, mii de angajați s-au adresat instanțelor de judecată și, în cele mai multe dintre cazuri, instanțele le-au dat câștig de cauză.

„Într-o asemenea situație se află și Consiliul Județean Suceava care are de achitat peste 12,4 milioane de lei către cei 49 de angajați DGASPC Suceava, pentru drepturi salariale câștigate în instanță, fiind emisă și o decizie de executare silită pe numele instituției. Chiar și Ministerul muncii a fost pus în situația de a plăti unor angajați din structura centrală a ministerului, care s-au adresat instanțelor și au câștigat unele drepturi salariale, generate de slaba implementare a legislației în materie de salarizare. Deși o nouă lege a salarizării, care să fie implementată unitar pentru toate categoriile de personal, ar pune capăt miilor de procese deschise în instanță, proiectul legii care trebuie aprobat și implementat încă din prima parte a anului 2023 este încă necunoscut”, a spus Balan. În aceste condiții, el vrea să afle de la ministrul Marius Budăi când estimează că proiectul de lege privind reforma în domeniul salarizării din sectorul public va fi aprobat în Guvern și va fi transmis Parlamentului spre dezbatere și aprobare. „De asemenea, în vederea corectării tuturor inechităților din sistem este necesară implementarea unitară a noilor dispoziții legale. Vă rog să îmi comunicați impactul bugetar al noii legi a salarizării în anul 2023. Vă rog să îmi comunicați cuantumul tuturor drepturilor salariale achitate de statul român, în baza deciziilor instanțelor de judecată, după implementarea parțială și discriminatorie a Legii nr.153/2017”, a încheiat Ioan Balan.