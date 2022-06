Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, vrea să afle de la ministrul agriculturii, Adrian Chesnoiu, care este termenul estimat pentru operaționalizarea punctelor de lansare a rachetelor antigrindină din județul Suceava. Într-o întrebare adresată ministrului Adrian Chesnoiu, Ioan Balan precizează că este de apreciat faptul că Ministerul agriculturii și dezvoltării rurale, prin direcțiile județene de agricultură, continuă programul național privind realizarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor pe perioada 2010-2024. Ioan Balan a spus că amplasarea unor puncte de lansare a rachetelor antigrindină în județul Suceava era așteptată de foarte mult timp, în condițiile în care județul este expus frecvent la manifestări extreme ale vremii, caracterizate fie prin precipitații consistente urmate de inundații, fie de grindină de mari dimensiuni, care afectează nu numai culturile agricole, ci și gospodăriile din județ.

El a mai arătat că potrivit ultimelor informații făcute publice de către Direcția pentru Agricultură a județului Suceava s-au stabilit deja opt puncte de lansare în localitățile Burla, Șerbăuți, Hânțești, Verești, Vulturești, Fântâna Mare, Horodniceni și Comănești, cheltuielile aferente investițiilor fiind acoperite de la bugetul de stat. „Având în vedere faptul că din a doua parte a lunii mai a fost demarată etapa de elaborare a studiilor de fezabilitate, vă solicit, domnule ministru să spuneți care este termenul estimat la care anticipați că cele 8 puncte de lansare a rachetelor antigrindină din județul Suceava vor fi operaționale, în vederea preîntâmpinării fenomenelor meteorologice extreme”, i-a transmis Ioan Balan ministrului agriculturii. Deputatul PNL de Suceava mai vrea să afle de la Adrian Chesnoiu dacă cele opt puncte de lansare asigură acoperirea teritorială a întregului județ sau, cel puțin, a zonelor locuite și a culturilor agricole.