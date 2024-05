Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, vrea să afle de la ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului, Ștefan Radu Oprea, ce măsuri are în vedere pentru stimularea investițiilor private, străine sau autohtone. în județul Suceava. Ioan Balan i-a transmis ministrului Oprea că județul Suceava, grație unei administrații județene și locale performante, a devenit pol de dezvoltare economică. „Mai mult decât atât, prin eforturile actualei coaliții de guvernare, este de așteptat ca în anii următori să avem o infrastructură de transporturi rutiere la cele mai înalte standarde, de la Siret către București, prin Autostrada Moldovei și de la est la vest, prin Autostrada Nordului”, a spus Ioan Balan.

El a subliniat faptul că județul Suceava a jucat și continuă să joace un rol important în sprijinirea efortului umanitar și comercial pentru Ucraina și este foarte ușor de anticipat că județul Suceava va juca un rol deosebit de important în procesul de reconstrucție al Ucrainei, proces care se află în plină pregătire la nivelul Uniunii Europene. Deputatul PNL de Suceava consideră că este esențială încurajarea investitorilor privați care să-și stabilească unități de producție în județul Suceava, în special în acele ramuri industriale care vor fi competitive și a căror producție va fi puternic solicitată pe termen lung, atât la nivel național, cât și la export.

Ioan Balan și-a exprimat încrederea că și ministrul economiei și antreprenoriatului este interesat de încurajarea investițiilor private în industria din județul Suceava. În aceste condiții, el ia solicitat ministrului Ștefan Radu Oprea să precizeze, dacă în condițiile restructurării instituțiilor cu rol în atragerea investițiilor străine directe în România există un termen la care anticipează că va exista o strategie coerentă pentru zona Bucovinei. „Vă rog să precizați dacă veți solicita Comisiei Europene derogări de la regimul ajutoarelor de stat, pentru a putea încuraja aplicarea unor scheme de ajutor de stat pentru investitorii care se vor localiza și vor dezvolta capacități de producție industrială în județele de la frontiera cu Ucraina”, i-a mai transmis Ioan Balan ministrului Oprea.