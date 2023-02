Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, vrea să afle de la ministrul transporturilor, Sorin Grindeanu, care este stadiul pregătirilor pentru începerea autostrăzii Paşcani – Suceava – Siret. Într-o întrebare adresată pe această temă ministrului transporturilor, Ioan Balan precizează că în anul 2022, Guvernul României a făcut progrese semnificative în ceea ce privește demararea lucrărilor de construire la cea mai așteptată autostradă din România, Autostrada A7, cea mai mare parte a loturilor până la Pașcani fiind atribuite constructorilor, iar, pe unele segmente, progresul lucrărilor este satisfăcător. „Cu toate acestea, pe tronsoanele de la Pașcani și până la Siret, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii mai are de derulat proceduri importante, astfel încât, până la finalul anului 2023, să fie atribuite contractele și demarate lucrările și pe această secțiune”, a precizat deputatul liberal sucevean.

El a spus că apreciază declarațiile făcute de Sorin Grindeanu cu privire la accelerarea procedurilor pentru Autostrada Paşcani – Suceava – Siret, precum și angajamentul ca acestea să fie finalizate în anul 2023. „Dat fiind că lucrările de construire pentru Autostrada Paşcani – Suceava – Siret nu pot să fie finanțate din fondurile nerambursabile disponibile prin Planul Național de Redresare și Reziliență, vă rog să precizați dacă acest obiectiv de investiții a fost inclus în finanțările disponibile prin Programul Operațional Transport 2021–2027 și care este cota de cofinanțare a statului român”, i-a transmis deputatul PNL de Suceava ministrului Sorin Grindeanu.

El a adăugat că deși Parlamentul a operat, în ultimii ani, mai mult modificări legislative pentru a eficientiza termenele de atribuire a contractelor de lucrări pentru marile proiecte de investiții, contestații nefondate care blocau proiectele, întârzieri generate de obținerea unor avize sau realizarea unor studii etc., vrea să afle de la ministrul transporturilor ce măsuri suplimentare are în vedere că implementeze astfel încât procedurile de atribuire a lucrărilor pentru Autostrada Paşcani – Suceava – Siret să fie finalizate în cursul anului 2023.