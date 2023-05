Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, vrea să afle de la ministrul educației, Ligia Deca, dacă susține în continuare majorarea salariilor personalului didactic din învățământul preuniversitar. Ioan Balan i-a transmis o întrebare ministrului educației în care amintește că mai multe federații sindicale din învățământ au organizat acțiuni de protest cu privire la nivelul foarte scăzut de salarizare din învățământul preuniversitar din țara noastră. „Urmărind evoluția salariului minim brut garantat în plată pe economie (3.000 de lei, respectiv 4.000 de lei pentru domeniul construcții și agricultură), și coeficienții de salarizare stabiliți prin Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, nemulțumirea învățătorilor și profesorilor este pe deplin justificată”, a spus Ioan Balan. El a arătat că un profesor cu studii superioare de lungă durată, debutant, are un salariu brut de maximum 4.098 lei, foarte apropiat de un angajat muncitor necalificat din domeniul construcții sau agricultură. Deputatul PNL de Suceava a precizat că în aceste condiții, interesul tinerilor absolvenți de facultate pentru o carieră didactică a scăzut semnificativ în ultimii ani, adâncindu-se și mai profund deficitul de cadre didactice titulare, superior calificate.

Ioan Balan a mai spus că știe că actualul ministrul al educației își dorește să reformeze structural sistemul național de învățământ, lucru reflectat și prin pachetul legislativ privind educația națională. În același timp el consideră că fără o salarizare competitivă a personalului didactic nu se va înregistra un salt calitativ al sistemului de învățământ. În aceste condiții, el a precizat că având în vedere faptul că în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, la finalul trimestrului doi (30 iunie 2023), este programată intrarea în vigoare a noului cadru juridic privind salarizarea în sectorul public (jalon 420), vrea să afle de la ministrul Ligia Deca dacă va continua să își susțină propunerea de majorare cu 60% a coeficienților de salarizare pentru familia ocupațională de funcții bugetare învățământ, majorare care ar determina un stimulent real pentru personalul didactic. „Vă rog să precizați dacă majorarea cu 60% este prevăzută și susținută pentru a deveni operabilă la intrarea în vigoare a legii sau într-un calendar etapizat, pe mai mulți ani? Este deosebit de importantă această precizare, în condițiile în care salariile personalului didactic nu au ajuns nici în acest an la maximum prevăzut de grila de salarizare din Legea-cadru nr.153/2017”, i-a mai solicitat Ioan Balan ministrului educației.