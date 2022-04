Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, i-a solicitat ministrului agriculturii, Adrian Chesnoiu, să precizeze dacă are în vedere luarea unor măsuri pentru stimularea procesării produselor agricole din România. Ioan Balan i-a adresat o întrebare ministrului agriculturii în care i-a transmis acestuia că susținerea sectorului de procesare a produselor alimentare românești prin intermediul măsurilor promovate de Guvernul României în cadrul pachetului ”Sprijin pentru România” este deosebit de bine apreciat la nivel național. „Cu toate acestea, este deosebit de important ca pentru asigurarea unui lanț de valoare adăugată pe toată linia de producție, de la tarla, la consumator, să fie promovate cât mai urgent programe de finanțare pentru dezvoltarea capacităților de depozitare pentru produsele agricole ce vor fi recoltate în anii viitori. Balan consideră că depozitele moderne vor garanta faptul că procesatorii vor utiliza materii prime românești pe tot parcursul anului, nu numai în perioadele de strângere a recoltelor, iar această măsură va asigura și șansa reechilibrării balanței comerciale a României.

În final, deputatul PNL de Suceava i-a solicitat ministrului Adrian Chesnoiu să precizeze ce măsuri are în vedere pentru a se asigura că alocarea financiară de 200 milioane de euro pentru procesarea produselor agricole în România nu va stimula importul unor materii prime, în detrimentul produselor românești. De asemenea, Ioan Balan vrea să afle de la ministrul agriculturii când intenționează să lanseze programe de finanțare susținute din fonduri europene nerambursabile în scopul înființării sau dezvoltării de capacități de depozitare pentru produsele agricole românești.